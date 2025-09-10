Tentato femminicidio a Castellanza, accoltella l’ex fidanzata entrando in casa con la forza: 24enne ferita gravemente alle braccia e al collo

L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio. La giovane è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Quando la donna ha tentato di tenerlo fuori, lui ha scavalcato la finestra e l’ha accoltellata con un coltello trovato in cucina. È successo martedì 9 settembre a Castellanza, in provincia di Varese, dove i carabinieri avvertiti da una chiamata al 112 hanno trovato la 24enne ferita e pestata nel giardino di casa. L’aggressore, 33enne di Marnate, è stato rintracciato al pronto soccorso dell’Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove era arrivato da solo dopo aver tentato di uccidere l’ex fidanzata. E dove ora è sorvegliato in attesa che venga dimesso per un taglio alla mano. Prognosi riservata per la vittima, ricoverata all’ospedale di Legnano ma non in pericolo di vita.

Ferite a braccia, collo e rene: «Ha colpito fino a spezzare la lama»

Secondo quanto ricostruito l’uomo, arrestato in «flagranza differita» secondo il codice rosso, «ha colpito la vittima fino a spezzare la lama del coltello», procurandole ferite superficiali alle braccia e due più serie a collo e rene. Dopo averla inseguita fino fuori casa, l’ha colpita di nuovo e presa a calci in testa, abbandonandola nel cortile. Da oltre tre mesi i due non convivevano più. La donna si era allontanata da Marnate con le due figlie piccole, trasferendosi a Castellanza lo scorso giugno.

Foto copertina: immagine d’archivio