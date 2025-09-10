Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀFemminicidiInchiesteLombardiaVareseViolenza sulle donne

Tentato femminicidio a Castellanza, accoltella l’ex fidanzata entrando in casa con la forza: 24enne ferita gravemente alle braccia e al collo

10 Settembre 2025 - 20:53 Ugo Milano
embed
carabinieri
carabinieri
L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio. La giovane è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Quando la donna ha tentato di tenerlo fuori, lui ha scavalcato la finestra e l’ha accoltellata con un coltello trovato in cucina. È successo martedì 9 settembre a Castellanza, in provincia di Varese, dove i carabinieri avvertiti da una chiamata al 112 hanno trovato la 24enne ferita e pestata nel giardino di casa. L’aggressore, 33enne di Marnate, è stato rintracciato al pronto soccorso dell’Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove era arrivato da solo dopo aver tentato di uccidere l’ex fidanzata. E dove ora è sorvegliato in attesa che venga dimesso per un taglio alla mano. Prognosi riservata per la vittima, ricoverata all’ospedale di Legnano ma non in pericolo di vita.

Ferite a braccia, collo e rene: «Ha colpito fino a spezzare la lama»

Secondo quanto ricostruito l’uomo, arrestato in «flagranza differita» secondo il codice rosso, «ha colpito la vittima fino a spezzare la lama del coltello», procurandole ferite superficiali alle braccia e due più serie a collo e rene. Dopo averla inseguita fino fuori casa, l’ha colpita di nuovo e presa a calci in testa, abbandonandola nel cortile. Da oltre tre mesi i due non convivevano più. La donna si era allontanata da Marnate con le due figlie piccole, trasferendosi a Castellanza lo scorso giugno.

Foto copertina: immagine d’archivio

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scattano le foto di nozze in un campo di girasoli ma vengono aggrediti dal proprietario: due sposini finiscono in ospedale

2.

«Sua figlia disturba i clienti piangendo»: mamma cacciata dal supermercato con due bambine

3.

La ragazza aggredita dal padre perché lesbica: «Non cambierò il mio cognome, è la mia vittoria»

4.

Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante Flavius Savu: era condannato per estorsione al rettore del santuario della Bozzola. «Collaborerò al delitto Poggi»

5.

L’attentato contro il parco fotovoltaico in Sardegna: 5 mila pannelli distrutti

leggi anche
delitto-garlasco-incidente-probatorio-impronte-spazzatura-chiara-poggi
ATTUALITÀ

Delitto di Garlasco, trovate otto impronte su cereali e spazzatura di Chiara Poggi

Di Ugo Milano
Stefano Argentino e Sara Campanella
ATTUALITÀ

Sara Campanella, nessun processo per il killer suicida Stefano Argentino. Ora la famiglia della vittima denuncia la madre del ragazzo

Di Marianna Satta
arresto svizzera savu
ATTUALITÀ

Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante Flavius Savu: era condannato per estorsione al rettore del santuario della Bozzola. «Collaborerò al delitto Poggi»

Di Alba Romano