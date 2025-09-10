Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Von der Leyen: Quello che sta succedendo a Gaza è inammissibile, l'Europa deve essere guida – Il video

10 Settembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Mi affligge davvero pronunciare queste parole e so che per molti cittadini l'incapacità dell'Europa di concordare una via comune è altrettanto dolorosa. Gli stessi cittadini che si chiedono a che punto si dovrà arrivare prima di ottenere una risposta univoca. lo comprendo. Quello che sta succedendo a Gaza è inammissibile e perché l'Europa deve essere guida, deve assumere un ruolo guida, come ha già fatto in passato.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

