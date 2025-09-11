Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Da tempo diciamo però che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City. Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve finire subito. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un'ulteriore escalation militare che aggraverebbe una crisi umanitaria che è già catastrofica.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev