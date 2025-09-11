Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Gaza, Tajani: Scelte Netanyahu oltre la reazione proporzionata, violato diritto internazionale – Il video

11 Settembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Da tempo diciamo però che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

