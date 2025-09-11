Guerra Gaza, Magi (+Europa): "Tragedia legata alla degenerazione della sovranità nazionale" – Il video

Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
11 Settembre 2025
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 "Abbiamo avuto l'onore di ospitare in Parlamento gli attivisti federalisti provenienti da Israele e da Palestina che hanno lavorato in occasione del Federalist Peace Forum che si è svolto a Ventotene nei giorni scorsi. Hanno presentato il documento finale approvato, che non solo condanna il massacro che sta avvenendo a Gaza chiedendo l'interruzione immediata delle operazioni militari e la liberazione di tutti gli ostaggi. Esso prova a porre le basi per un dialogo tra i popoli e a utilizzare tutti gli strumenti del pensiero e dell'idea federalista. Quello che è accaduto e che sta accadendo in questo momento ha a che fare ovviamente con le derive nazionaliste ed etno-nazionaliste, fondamentaliste che riguardano i gruppi terroristici islamici come Hamas, ma anche la deriva che è avvenuta nello Stato di Israele" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

