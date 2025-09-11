Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Guerra Ucraina, Von der Leyen: L Europa difendera ogni centimetro quadrato del suo territorio – Il video

11 Settembre 2025 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Dobbiamo investire nella sorveglianza spaziale in tempo reale, in modo che nessun movimento di forze passi inosservato. Dobbiamo rispondere all'appello dei nostri amici baltici e costruire questo muro di droni. Non si tratta di un'ambizione astratta, è il fondamento di una difesa credibile, una capacità europea sviluppata, utilizzata e mantenuta congiuntamente, in grado di reagire in tempo reale e che non dia adito ad alcun dubbio sulle nostre intenzioni. L'Europa difenderà ogni centimetro quadrato del suo territorio.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

