Meloni: Governo intende combattere traffico di migranti con ogni mezzo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Il traffico di migranti, un'attività criminale tra le più redditizie al mondo, che i rapporti ONU certificano aver eguagliato per volume d'affari il traffico di droga, dopo aver già superato il traffico di armi. Un'intollerabile forma moderna di schiavitù che nel 2024 ha condotto alla morte oltre 9000 persone lungo le rotte migratorie e che questo governo intende combattere con ogni mezzo.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev