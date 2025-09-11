Tajani: Evitare estensione clima di odio, rischio compimento gesti come uccisione di Charlie Kirk – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “In nome della pace abbiamo tutti il dovere di evitare che il clima di odio, che già provoca tanti lutti in Medio Oriente, si estenda in altre parti del mondo. Violenza verbale e criminalizzazione del pensiero altrui possono accendere lugubri pensieri in menti malate che, all'insegna dell'odio, possono arrivare a compiere gesti criminali come quello che ha provocato la morte del giovane blogger americano Charlie Kirk.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev