Trump: Charlie Kirk è un martire della verità e della libertà – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 settembre 2025 “Charlie era un patriota che ha dedicato la sua vita alla causa del dibattito aperto e al Paese che amava così tanto, gli Stati Uniti d'America. Ha combattuto per la libertà, la democrazia, la giustizia e il popolo americano. È un martire per la verità e la libertà, e non c'è mai stato nessuno che sia stato così rispettato dai giovani.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev