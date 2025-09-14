Dipendente incinta lasciata a casa, Martina Strazzer fa mea culpa. Ma poi attacca: «Ha fatto gravi errori, è un’ingiustificata voglia di vendetta»

Alla contabile Sara, assunta nel maggio 2024, non è stato rinnovato il contratto quando era in maternità. La giovane imprenditrice risponde direttamente alle critiche

Il nome di Martina Strazzer, l’influencer che ha creato il noto brand di gioielli Amabile, è ormai legato a doppio nodo con la vicenda di Sara, dipendente assunta quando era incinta e poi lasciata a casa. Dopo un post social e un’intervista molto discussa rilasciata a Selvaggia Lucarelli, la giovane imprenditrice ha finalmente rotto il silenzio di persona con tre lunghi video postati sui suoi social personali: «Mi assumo la piena e totale responsabilità», dice. «Ma Sara non è stata trasparente sulle sue competenze, e per questo motivo non le è stato rinnovato il contratto».

L’assunzione «controcorrente» e le prime problematiche

Quando Sara è entrata a far parte di Amabile come contabile, nel luglio 2024, era incinta di quattro mesi. Data la scelta «controcorrente», Martina Strazzer aveva parlato diverse volte sui social di questa assunzione, motivo per cui il mancato rinnovo della dipendente una volta in maternità ha sorpreso molti: «Ho portato a galla la tematica dell’assunzione di una donna incinta sui social in modo inappropriato e con troppo entusiasmo», fa mea culpa. «Ma Sara aveva raccontato le sue competenze in modo per nulla trasparente. Aveva tanti anni di esperienza ma non tutti maturati nello stesso ruolo».

Il passato «nascosto» di Sara e le accuse

«Il ruolo ricoperto da lei negli ultimi pochi mesi è quello per cui si è candidata da Amabile, cioè da contabile. Aveva commesso errori importanti che avevano messo in grave difficoltà il quadro fiscale delle aziende che seguiva», rivela Martina Strazzer. «Queste sono tutte difficoltà lavorative di cui al momento dell’assunzione di Sara non ero a conoscenza. L’ho scoperto solo quando ha fatto gli stessi errori nella nostra azienda». Non solo. «Dopo l’annuncio del contratto non rinnovato, ha addirittura detto che a lei questo lavoro non serviva e dello stipendio non aveva bisogno», continua Strazzer. «Abbiamo anche proposto a Sara di trovare un nuovo lavoro in un nuovo ruolo per aiutarla ma lei ha rifiutato. Stiamo parlando di un’ingiustificata voglia di vendetta e anche nei confronti dell’azienda precedente Sara aveva presentato pesantissime accuse poi ritirate perché infondate».