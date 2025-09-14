Lo sfogo di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: «Non mi hanno detto che stava morendo, non lo avrei mai lasciato solo. Non lo perdonerò»

L'ex soprano e compagna storica del conduttore Rai ha raccontato di non essere stata informata del suo ricovero né della sua scomparsa

Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio sulla morte di Pippo Baudo, parlando a cuore aperto nello studio di Verissimo. L’ex soprano e compagna storica del conduttore ha raccontato di non essere stata informata del suo ricovero né della sua scomparsa. «Mi dispiace dirlo, ma avrebbero dovuto avvisarmi. Era in ospedale da un mese, era giusto saperlo subito, non attraverso le condoglianze della gente. All’inizio pensavo fosse un fake», ha detto, commossa, a Silvia Toffanin.

L’isolamento di Baudo degli ultimi tempi

Ricciarelli ha descritto un Baudo «isolato» negli ultimi tempi: «Alla camera ardente ho visto la sua segretaria piangere. Le ho chiesto: perché non mi hai telefonato? È stato tenuto lontano da tutti. Tutti dicono la stessa cosa, c’è chi finge di averlo sentito». Secondo la cantante, anche i rapporti con i figli erano distanti: «Nemmeno il figlio era stato avvisato, l’ho visto piangere. Lui stesso si era sfogato con me». Sul carattere del conduttore, Ricciarelli ha escluso che fosse stata una sua scelta quella di allontanarsi: «Non credo volesse mettere da parte tutti. Prima lo acclamavano, poi gli hanno voltato le spalle quando si è allontanato dalla tv».

Il ricordo di Katia Ricciarelli

Poi il ricordo personale: «Sono stati 18 anni importanti, io l’ho amato tanto. Non litigavamo molto, eravamo due persone adulte. Sono sicura che non mi ha mai tradita, anche se ero gelosa quando lo vedevo con quelle belle donne in tv». E ancora: «La nostra fortuna sarebbe stata avere un figlio, sono stata sfortunata anche in quello». Ricciarelli ha chiuso con amarezza: «Se lo avessi saputo, sarei andata da lui, avrei buttato giù la porta. È brutto farlo morire solo quando sarei potuta esserci. Non lo perdonerò mai. Verrà un giorno in cui i conti torneranno, perché i conti tornano sempre».