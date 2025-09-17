È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti a Eyal Mizrahi: «Cosa hai detto stro**o? Ti prendo a pugni»

Acceso dibattito sfociato in insulti e minacce tra il presentatore e il presidente della Federazione Amici di Israele sulla guerra in Palestina

Si sono alzati i toni nella puntata di ieri, 16 settembre, di È Sempre Cartabianca su Rete 4. I Pratogonisti dell’acesso dibattito nel talk show condotto da Bianca Berlinguer, sono stati Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la notizia, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Il dibattito, incentrato sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza, è degenerato quando si è parlato delle responsabilità del conflitto e del numero di vittime civili. Iacchetti, visibilmente provato ed emotivamente coinvolto nella situazione, ha citato l’ultimo rapporto Onu che accusa Israele di genocidio, denunciando le oltre 70mila vittime, di cui circa 20mila bambini, secondo le stime diffuse da organizzazioni internazionali.

Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca: "Sono stato minacciato per le mie posizioni su Gaza ma io non sono un antisemita" pic.twitter.com/G1Q3zNYKA4 — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 16, 2025

L’insulto e poi le minacce

Mizrahi ha contestato quei dati, sostenendo che «la responsabilità di quanto accade è di Hamas» e ridimensionando il numero dei morti: «Non 200mila, ma 50mila, e circa la metà erano terroristi». Un’affermazione che ha fatto esplodere la rabbia di Iacchetti, che ha accusato l’interlocutore di negare la realtà e di giustificare un massacro. «In questa guerra non c’è contraddittorio perché non è una guerra, c’è un solo esercito», ha gridato il comico, minacciando più volte di lasciare lo studio insieme all’altro ospite, Mauro Corona. Lo scontro è diventato ancora più teso quando Mizrahi ha definito Iacchetti «fascista». A quel punto il presentatore ha perso la calma, arrivando minacciare fisicamente Mizrahi: «Che hai detto str..o. Vengo giù e ti prendo a pugni, lo so che sei qui sotto». Berlinguer ha faticato a riportare l’ordine in studio, ed è stata costretta a mandare la pubblicità per interrompere la lite.