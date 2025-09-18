Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Bella Hadid in ospedale. Le foto che spaventano i fan: «Scusate se sparisco sempre»

18 Settembre 2025 - 16:11 Alba Romano
La modella dal 2012 soffre della malattia di Lyme, così come la madre e il fratello

Bella Hadid ha allarmato i suoi fan pubblicando su Instagram una serie di foto da una stanza d’ospedale. Nelle immagini la modella 28enne appare intenta a giocare a carte, a mangiare una pizza sul letto e a osservare il tramonto dalla finestra. Tutte scese di un’apparente tranquillità, interrotte però dalle immagini che la vedono attaccata a un flebo con la maschera del respiratore in volto. «Mi dispiace sparire sempre, vi voglio bene», ha scritto nella didascalia, rivolgendosi ai suoi oltre 60 milioni di follower.

La lunga battaglia contro la malattia di Lyme

Bella Hadid non ha specificato il motivo del ricovero, ma ha più volte parlato pubblicamente della sua battaglia contro la malattia di Lyme, diagnosticata nel 2012, che colpì anche sua madre Yolanda e il fratello Anwar. Si tratta di un’infezione batterica trasmessa da punture di zecca, che può provocare sintomi cronici: stanchezza debilitante, dolori articolari, problemi neurologici. Hadid ha raccontato di aver seguito oltre 100 giorni di trattamenti per la malattia e le infezioni che sono seguite, definendo il percorso «quasi 15 anni di sofferenza invisibile». Negli ultimi anni sono state diverse le celebrità che hanno rivelato di essere affetti dalla malattia di Lyme, da Justin Bieber a Justin Timberlake fino ad arrivare alla presentatrice italiana Vicotria Cabello.

Il sostegno a Bella Hadid

Le foto hanno fatto rapidamente il giro della rete. Un milione e 200 mila i like raccolti in poche ore e migliaia di messaggi d’affetto. La madre Yolanda l’ha definita «Lyme warrior», mentre la sorella Gigi Hadid ha scritto: «Ti voglio bene! Spero che ti sentirai forte e bene come meriti, presto». Anche l’attrice Nikki Reed ha mandato «amore, luce e pensieri positivi per la guarigione».

