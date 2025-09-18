Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Il pranzo in un ristorante, poi la fuga con un’auto a noleggio senza saldare il conto da 200 euro: denunciati cinque romani

18 Settembre 2025 - 23:29 Alba Romano
Dopo il pranzo in un locale in via dei Gracchi, sono fuggiti a bordo del veicolo a cui avevano manomesso il sistema di geolocalizzazione

Credevano di farla franca fuggendo, dopo aver ordinato dal menu e consumato prelibatezze per un conto totale di 200 euro. È successo a Roma, dove cinque persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono scappate dopo aver pranzato in un locale di via dei Gracchi. Avrebbero abbandonato il tavolo dove erano seduti senza saldare il conto e sarebbero saliti su un’auto a noleggio alla quale erano stati manomessi il sistema di geolocalizzazione e l’impianto elettronico. L’obiettivo era impedire il tracciamento del veicolo. È scattata subito la denuncia dei carabinieri. Lo riporta il Corriere.

Il pranzo e la fuga

Dopo aver consumato un lauto pasto dal valore di 200 euro, cinque cittadini romani di età compresa tra i 22 e i 39 anni hanno preferisco scappare, piuttosto che saldare il conto. Sono saliti a bordo di una vettura a noleggio con geolocalizzazione e sistema elettronico disattivati, in modo tale da non essere rintracciabili. I carabinieri li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta e ricettazione.

