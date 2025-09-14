Paura a Milano, rincorre un uomo per strada e lo colpisce con un machete: è grave. Fermato l’aggressore

È accaduto a Chinatown. I due uomini coinvolti sarebbero entrambi cinesi, la vittima è in codice rosso al Niguarda

La chiazza di sangue si sparge sul marciapiede di via Paolo Sarpi, a Milano, poco dopo la lite e le urla per strada. A terra, con una ferita al braccio da cui perde molto sangue, un giovane ragazzo cinese. L’intervento dei soccorsi è immediato: è cosciente, ma viene portato d’urgenza al pronto soccorso. Le forze dell’ordine, intanto, hanno rintracciato e fermato l’aggressore nella zona di Chinatown.

La coltellata per strada

L’accoltellamento sarebbe avvenuto di fronte a un bar ristorante cinese, all’angolo tra via Paolo Carpi e via Niccolini. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il giovane ha litigato con un connazionale che avrebbe estratto un coltello – probabilmente un machete – brandendolo contro di lui. Il giovane, forse nel tentativo di proteggersi, è stato colpito violentemente al braccio.

L’arresto dell’aggressore

Sul posto in pochissimi minuti sono arrivate due ambulanze e alcune volanti della polizia. La vittima è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lì, dopo le cure necessarie, sarà sentito dagli inquirenti per tentare di ricostruire la cronologia dell’aggressione. L’uomo sospettato di averlo colpito è stato fermato poco dopo nelle vie adiacenti.