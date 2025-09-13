Neonata muore pochi secondi dopo il parto: sequestrata una casa maternità a Roma e denunciate due ostetriche

Non sono ancora note le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe morta dopo aver mostrato «segni di sofferenza» fin da subito

Ha perso la vita pochi secondi dopo essere nata. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, a Roma e che oggi è già passata nelle mani della magistratura. La procura di Roma ha disposto il sequestro della casa maternità “Il Nido”, nel quartiere di Testaccio, mentre sono state denunciate due ostetriche. Una di loro sarebbe la titolare della struttura.

La morte della neonata e l’allarme del padre

Le cause del decesso, avvenuto intorno alle 15.40 di venerdì, sono ancora tutte da chiarire. Secondo i primi accertamenti, la neonata avrebbe mostrato «segni di sofferenza» fin da subito dopo il parto. Poco dopo ha perso la vita per ulteriori complicazioni. L’allarme è stato immediatamente lanciato dal padre della piccola.

I primi passi delle indagini: acquisite le carte cliniche

Gli investigatori, giunti sul posto, hanno acquisito la cartella clinica e hanno messo il cadavere della neonata a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrà eventualmente disporre l’autopsia. La struttura, come tutte le altre case maternità, è una realtà extraospedaliera gestita da infermieri od ostetriche che si offrono di accompagnare le donne in gravidanza durante tutte le delicate operazioni del parto.