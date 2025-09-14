Sulmona, abusano di una 12enne, poi inviano i video agli amici su WhatsApp: indagati due ragazzini

I due adolescenti di 14 e 18 anni avrebbero stuprato e poi ricattato la giovanissima vittima. Dovranno rispondere di violenza sessuale aggravata e revenge porn

Due adolescenti di 14 e 18 anni avrebbero abusato di una ragazzina di appena 12enne, filmando le violenze e diffondendo poi le immagini su gruppi WhatsApp. I fatti sarebbero avvenuti a Sulmona, in Abruzzo, secondo quanto riportano i quotidiani locali. I due ragazzini ora sono indagati dalla procura con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Sarebbe stato proprio il racconto della giovanissima vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i due aguzzini – che la vittima conosceva – avrebbero prima abusato di lei, poi l’avrebbero ricattata con le foto e i video girati durante la violenza per ottenere altre prestazioni e perché non parlasse. Sino al luglio scorso, quando i filmati sarebbero stati diffusi in chat con altri coetanei. Ieri l’intervento dei carabinieri nelle abitazioni dei due indagati. Si attende ora di conoscere gli sviluppi delle indagini.