Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀGenovaLiguriaSuicidiViolenza sessualeViolenza sulle donne

«Mi uccido», la chiamata disperata dopo lo stupro a Portofino: 20enne salvata dai soccorsi

13 Settembre 2025 - 21:02 Cecilia Dardana
embed
stupro portofino
stupro portofino
L’operatore è rimasto al telefono con la ragazza che minacciava il suicidio fino all’arrivo dei soccorsi

Una giovane di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata nel pomeriggio di sabato 13 settembre in una località isolata del promontorio di Portofino, in provincia di Genova. Dopo la richiesta d’aiuto al 118, è scattato l’allarme che ha mobilitato soccorsi via mare e via terra. Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe minacciato di togliersi la vita subito dopo la violenza. L’operatore del 118 che ha ricevuto la chiamata è riuscito a restare in contatto con lei per tutto il tempo, parlandole e cercando di tranquillizzarla, mentre i colleghi attivavano i mezzi di soccorso.

I soccorsi dopo la violenza

Non è ancora chiaro se la giovane si trovasse lungo un sentiero o nei pressi di una scogliera. Per raggiungerla è stato necessario l’intervento congiunto di diverse squadre: i vigili del fuoco di Rapallo, i sommozzatori arrivati da Genova a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, il Soccorso alpino e i volontari della Croce Verde di Camogli con un’idroambulanza. La ragazza è stata individuata ancora in contatto telefonico con l’operatore e subito trasportata al porticciolo di Camogli, per poi essere trasferita all’ospedale Galliera di Genova, dove sono in corso gli accertamenti medici. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine per chiarire dinamica e responsabilità.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Fuoco su papa Leone XIV dai cattolici tradizionalisti per la nomina della prima donna all’Accademia del Pantheon: «L’ha scelta la lobby gay»

2.

Roma, esplosione davanti al centro sociale La Strada. Striscione contro Di Battista. «Se dovesse succedermi qualcosa conoscete i responsabili»

3.

I genitori che volevano curare il cancro del figlio con massaggi, impacchi d’argilla e Brufen

4.

Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

5.

Moreno Riello: così il Madoff di Bolzano ha truffato 11 vip e fatto sparire 2 milioni

leggi anche
san zenone
ATTUALITÀ

Fermato 25enne richiedente asilo per lo stupro di San Zenone: lo ha incastrato il Dna

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Nuns vs the Vatican, presentato a Toronto lo scioccante documentario sugli abusi sessuali di Marko Rupnik

Di Gabriele Fazio
giuseppe reina violenza sessuale
ATTUALITÀ

Giuseppe Reina: l’ex primario di Catania sospeso per violenza sessuale

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Malta, 19enne italiana denuncia uno stupro di gruppo: indagati cinque pugliesi in viaggio di maturità, tra cui un minorenne

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Brescia, prof di religione accusato di abusi su una studentessa minorenne e di detenzione di file pedopornografici: «Chat inequivocabili»

Di Marianna Satta