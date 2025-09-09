Malta, 19enne italiana denuncia uno stupro di gruppo: indagati cinque pugliesi in viaggio di maturità, tra cui un minorenne

Tra i ragazzi nel mirino della procura c'è anche un minorenne, che avrebbe assistito alla scena

Una ragazza trevigiana di 19 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Malta. Cinque ragazzi di Brindisi, tra i 17 e i 19 anni, sono indagati come possibili autori del reato. Il caso risale a luglio scorso, durante una vacanza a Malta, ma è emersa soltanto al rientro in Italia, quando la giovane ha trovato la forza di confidarsi con i genitori e sporgere denuncia. I ragazzi si trovavano in vacanza a Malta per trascorrere un viaggio insieme dopo l’esame di maturità. Secondo quanto riportato dalla giovane agli inquirenti, quella sera aveva trascorso alcune ore con il gruppo di coetanei tra i locali dell’isola.

Le versioni discordanti

Poco dopo, li avrebbe seguiti nel loro alloggio, ma pare fosse in stato di alterazione a causa dell’alcol. Proprio lì, nella camera, sarebbe avvenuta la violenza: quattro dei ragazzi avrebbero abusato di lei, mentre il minore avrebbe assistito senza intervenire. Gli indagati, invece, hanno ammesso di aver avuto rapporti con la diciannovenne, ma sostengono che fosse consenziente. Il fascicolo è nelle mani della Procura di Brindisi, che coordina gli accertamenti. I telefoni cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati per analizzare chat, foto e video che possano in qualche modo ricostruire quanto accaduto. L’inchiesta dovrà ora stabilire se la versione della vittima troverà conferme oggettive o se prevarrà quella dei cinque giovani.