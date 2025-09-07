Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀAlbaniaGiovaniItaliaVenetoViolenza sessualeViolenza sulle donne

Albania, il racconto della 18enne veneta violentata in spiaggia a Durazzo: «Si è avvicinato, mi ha aggredita e poi stuprata»

07 Settembre 2025 - 19:33 Alba Romano
embed
racconto-violenza-albania-18enne
racconto-violenza-albania-18enne
Arrestato un 26enne del posto grazie ai video delle telecamere di sorveglianza. Si tratterebbe di un lavoratore stagionale del bar dove le turiste avevano trascorso la serata

«Durante la notte abbiamo consumato bevande alcoliche. Per un momento ho lasciato gli amici e mi sono seduta su un lettino a pochi metri dall’hotel. In questo lasso di tempo una persona mi si è avvicinata e mi ha aggredita e, nonostante i miei tentativi di difendermi, mi ha violentata dopo che ho opposto resistenza». È il tragico racconto della giovane turista veneziana che nei giorni scorsi ha denunciato di essere stata violentata durante la sua vacanza a Durazzo, in Albania. L’abuso è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 settembre, dopo una serata trascorsa in un bar del posto. I due, stando a quanto riportano i giornali albanesi, si erano appena conosciuti e poco dopo lui l’avrebbe aggredita togliendole i vestiti contro la sua volontà, abusando di lei su uno dei lettini della spiaggia vicina all’albergo dove soggiornava con la propria comitiva. 

La violenza

La violenza sarebbe avvenuta alle cinque e mezza del mattino dove il lido con gli ombrelloni nel quartiere numero 13 della città di Durazzo era deserto e non ci sarebbe stato quindi alcun testimone, almeno secondo quanto si apprende finora. Dopo aver ascoltato la versione della vittima, anche in presenza di uno psicologo, sono scattate le indagini. Il presunto autore della violenza, ora arrestato dalla polizia albanese per violenza sessuale anche grazie ai video delle telecamere di sorveglianza, è un lavoratore stagionale del bar dove le turiste avevano trascorso la serata. «Inizialmente – si legge sul quotidiano Durrës Lajme – lui e la 18 enne hanno parlato per qualche minuto ma poi il 26enne l’avrebbe aggredita con la forza». «L’ho spinto più volte. Ho cercato di impedirglielo ma non si è fermato. Mi ha spogliata e stuprata», avrebbe dichiarato la ragazza agli inquirenti. 

I segni di lividi sul corpo

Gli esami medici effettuati sulla ragazza hanno riscontrato segni di lividi sul collo e su altre parti del corpo, che supportano la testimonianza della vittima riguardo all’uso della violenza fisica. Gli accertamenti ginecologici hanno rivelato ferite non gravi, e per questo – si legge ancora – la 18enne poi ha potuto lasciare l’ospedale. Il giovane, che secondo il quotidiano Gazeta Shqiptare avrebbe precedenti penali per reati legati ad armi e furto, ha dichiarato agli inquirenti che il rapporto fosse consensuale. Ma i riscontri in ospedale relativi alla giovane dicono altro. Le autorità albanesi hanno informato anche le forze di polizia italiane. La vittima, ancora sotto shock, dopo aver reso le sue dichiarazioni agli inquirenti e aver effettuato tutti gli accertamenti, rientrerà presto in Italia.

Foto copertina: Dreamstime / Immagine generica spiaggia

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Perché a Venezia i borseggiatori denunciano chi li fotografa o li filma

2.

Saviano sull’arresto dei turchi a Viterbo: «Non un attentato, ma un piano per far evadere il boss Boyun»

3.

Torino, muore di pertosse a 12 anni: indagate due pediatre. Era stato dimesso dall’ospedale tre volte in 48 ore

4.

Milano, agente di polizia travolge e uccide un 25enne sulle strisce: arrestato. È risultato positivo all’alcoltest

5.

«Vi diamo un passaggio fino al bed and breakfast». A Catania due turiste ungheresi violentate da tre giovani

leggi anche
carabinieri generica
ATTUALITÀ

«Ci palpeggiava e baciava senza consenso», la denuncia di tre giovani cameriere: arrestato albergatore

Di Alba Romano
Violenza sessuale
ATTUALITÀ

Albania, 18enne italiana violentata in spiaggia a Durazzo: arrestato un 26enne

Di Alba Romano
violenza sessuale perugia
ATTUALITÀ

«Vi diamo un passaggio fino al bed and breakfast». A Catania due turiste ungheresi violentate da tre giovani

Di Ugo Milano
cedu
ESTERI

Sadomaso e consenso, la Francia davanti alla Corte europea: il «sì» non basta, in gioco la definizione di stupro

Di Ugo Milano