«Non ricordo cos’è successo»: L’Aquila, 14enne ritrovata seminuda e sotto choc vicino al September Fest

Indagano i carabinieri di Castel di Sangro

Una ragazza di 14 anni è stata trovata seminuda e in stato di choc all’alba di lunedì 8 settembre a Castel di Sangro, in Abruzzo, nei pressi di un negozio non lontano dal palazzetto dello sport dove si stava svolgendo il September Fest. Soccorsa e condotta al pronto soccorso cittadino, la giovane è stata poi trasferita all’ospedale di Sulmona in codice rosa, il protocollo dedicato ai casi di sospetta violenza sessuale. Ai medici avrebbe riferito di non ricordare nulla della serata appena trascorsa. Da quanto si è appreso la ragazzina era in compagnia di una coetanea anche lei soccorsa al termine della serata per aver ingerito troppo alcol. Durante lo stesso evento, secondo quanto riportano le testate locali, si sarebbe verificata anche una maxi rissa e diversi casi di abuso di alcol.

Il ritrovamento della giovane sotto choc

È stata trovata intorno alle 6 del mattino con indosso pochi vestiti. Vagava in stato confusionale vicino al palazzetto dello sport dove in questi giorni si sta svolgendo il September Fest. Soccorsa da una donna la giovane è stata trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona. Sul caso indagano i carabinieri di Castel di Sangro, che hanno inviato il referto sanitario alla procura di Sulmona. I magistrati hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di presunta violenza sessuale, anche se dai primi esami non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Nelle prossime ore saranno sentiti i partecipanti al festival e le persone che si trovavano con la minorenne poco prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle sei del mattino. A riportare la notizia sono il Centro e il Messaggero.