«Ti do 5 euro se mi fai un video per ridere»: così il prof sfotte l’alunno sovrappeso

19 Settembre 2025 - 07:14 Alba Romano
ragazzo sovrappeso insegnante monza
Il docente condannato dal tribunale del lavoro

«Ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto, così che possa tirarmi su di morale quando sono triste». Lo ha detto un insegnante di scienze motorie a uno studente di terza superiore in un istituto superiore di Monza. A riportarlo è il Quotidiano Nazionale. Il ragazzo ha risposto: «No prof, ma cosa sta dicendo?». E lui: «De vuoi te ne do anche 10», aggiungendo «devi togliere quella zavorra che hai addosso», riferendosi alla forma fisica dell’alunno.

La censura

Il comportamento è valso la condanna disciplinare della censura all’insegnante. Che è stato anche accusato di aver inserito nel registro elettronico della classe soltanto le valutazioni dello studente. Il prof ha presentato ricorso al tribunale del lavoro di Monza. Ma il giudice ha confermato la sanzione disciplinare, condannando il professore al pagamento di 3mila euro di spese processuali. «Le frasi pronunciate dall’insegnante risultano oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico», la motivazione della sentenza, che ha ritenuto offensivi i commenti, pronunciati davanti all’intera classe durante un esercizio risultato difficoltoso per l’alunno.

