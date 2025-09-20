Antonio Vaglica picchiato e ricattato da un amico 16enne, l’incubo del vincitore di Italia’s got talent: la trappola con cui lo fa arrestare

All’appuntamento con il 16enne che lo ricattava dopo averlo picchiato, Antonio Vaglica si era presentato con i carabinieri che lo hanno arrestato. VVincitore nel 2022 della dodicesima edizione di Italia’s got talent quell’anno andata in onda su Sky, Vaglica era stato aggredito nella notte del 13 settembre scorso. I guai per il 22enne, originario di Crosia in provincia di Cosenza, sono iniziati a Roma, a casa del 16enne, dopo che il cantante gli aveva fatto capire di voler interrompere la loro amicizia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara.

Violenza e tentativo di estorsione in piena notte

La serata che i due ragazzi stavano trascorrendo insieme in casa è degenerata improvvisamente. Il minorenne ha aggredito il cantante colpendolo con una pietra appuntita, per poi passare alle minacce e alle richieste di denaro. Non contento, l’aggressore ha preteso anche la consegna del telefono cellulare. Nonostante le ferite riportate, Vaglica è riuscito a contattare i soccorsi mentre il 16enne si allontanava dall’abitazione. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Le minacce su WhatsApp e la trappola al fast food

Ma la vicenda non si è conclusa con l’aggressione fisica. Nelle ore successive, il minore ha continuato a minacciare la vittima via WhatsApp, costringendolo a presentarsi in un fast food di piazza dei Mirti per consegnare una prima somma di 3mila euro. All’appuntamento, però, ad attendere il giovane estorsore c’erano anche i carabinieri in borghese, che hanno bloccato il ragazzo sul fatto. Il 16enne è stato denunciato con l’accusa di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento del giudice

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il collocamento in comunità presso l’istituto penale per minorenni di via Virginia Agnelli, «per impedire il reiterarsi del reato». Una misura necessaria vista la gravità dei fatti e il rischio di recidiva.

Chi è Antonio Vaglica

Vincitore di Italia’s Got Talent nel 2022, è originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. È nato nel 2002 e tre anni fa aveva incantato i giudici del programma con la sua voce angelica e un’esibizione esemplare del brano I have nothing di Whitney Houston. All’epoca, studiava al liceo artistico. Tra tutti i social, è più attivo su TikTok, dove condivide spesso spezzoni delle proprie esibizioni.