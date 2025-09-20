La giornalista sviene in studio, Paolo Del Debbio senza pietà non si ferma. Scoppia la polemica: «Raccapricciante»- Il video

L'episodio è avvenuto in diretta su Rete 4 durante la trasmissione "4 di sera". Il crollo della giornalista mentre stava per intervistare un ospite in studio

È svenuta mentre cercava di intervistare un ragazzo dal pubblico in studio, ma Paolo Del Debbio ha deciso di andare avanti. È successo in diretta durante l’ultima puntata della trasmissione 4 di sera, il talk di approfondimento in onda su Rete 4. Nei video trasmessi sui social – dove è scoppiata la polemica dopo la puntata – si vede il giornalista toscano imperterrito, dopo che una delle redattrici intenta a fare domande tra il pubblico cade a terra, per un calo di pressione. Da parte sua, il conduttore Del Debbio, apparentemente impassibile, ha deciso di andare avanti senza fermarsi: «Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi».

Lo svenimento in diretta

Durante la puntata di 4 di sera andata in onda venerdì 19 settembre, si vede la giornalista in piedi, di fronte a un ragazzo del tra il pubblico, che comincia a barcollare. Subito dopo, lo svenimento. La camera stacca su Del Debbio, che non appare per nulla turbato dalla scena. Anzi. Mentre dall’altra parte dello studio si sente un leggero trambusto, il giornalista tranquillizza la platea: «Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi». È chiara la sua intenzione a procedere come se nulla fosse.

La polemica sui social

Dopo l’accaduto, sui social si sono scatenati i commenti di chi ha accusato Del Debbio di insensibilità. «Trovo raccapricciante la freddezza e l’indifferenza del conduttore verso la sua collega che collassa a terra», scrive un utente. Un altro gli fa eco con un ancor più pesante «mi fai schifo!». E ancora: «e ancora: “Il ragazzo ospite mi sembrava sconcertato perché non capiva cosa stesse succedendo e perché la giornalista gli stesse andando addosso, per questo non ha avuto i riflessi pronti per sorreggerla. Del Debbio, invece, empatia zero».