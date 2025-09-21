Pontida, le frecciate di Zaia ad alleati e Vannacci: «Lui valore aggiunto, se fa il leghista». Il generale si presenta: «Lo straniero è quello che stupra e ruba». Attesa per Salvini – Il video

Alle 13 l'intervento del segretario federale. Il messaggio del governatore veneto al centrodestra sulla scelta ancora in stallo del suo successore in Veneto

«Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è lesa maestà per la maggioranza ma è una richiesta legittima per dare continuità alla nostra amministrazione. Se il candidato non sarà della Lega, sarà un problema». È da Pontida, dove è in corso l’annuale raduno della Lega, che Luca Zaia torna a sfidare gli alleati di governo sulla scelta del prossimo candidato alle regionali in Veneto, dove lui non potrà ricandidarsi. Ma la competizione non è solo con Forza Italia e Fratelli d’Italia. Anche all’interno del Carroccio c’è un braccio di ferro tra chi, come i governatori del Nord, spingono per un ritorno alle origini del partito e chi, come Roberto Vannacci, preme per un ulteriore spostamento verso destra. «Vannacci può essere un valore se fa il leghista», dice Zaia parlando con i giornalisti presenti a Pontida. E a chi gli chiede se l’ex generale rappresenta ciò che sarà la Lega nei prossimi anni, il governatore veneto risponde secco: «Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi e coinvolgono il popolo della Lega».

Vannacci: «Lo straniero è quello che ruba e stupra»

Tra i vari stand di Pontida c’è anche quello dell’associazione ‘Il Mondo al contrario’, che fa capo al vicesegretario leghista e dove vengono venduti i libri del generale, con un cartellone che riassume le parole d’ordine: «Patria», «identità», «famiglia», «tradizioni» e «difesa dei confini». Nel suo intervento dal palco, Vannacci ha rispolverato la sua retorica anti-migranti: «Lo straniero non è quello per cui vorrebbero farci spendere 800 miliardi in armi. Lo straniero ci ha già invaso, è quello dei porti aperti e che purtroppo molto frequentemente stupra, ruba e rapina e che vuole imporre la sua cultura alla nostra millenaria». Alle 13 è previsto anche l’intervento del leader leghista Matteo Salvini.

Foto copertina: ANSA/Michele Meraviglia | Roberto Vannacci e Silvia Sardone sul palco del raduno della Lega a Pontida