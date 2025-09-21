Pontida, le frecciate di Zaia ad alleati e Vannacci: «Lui valore aggiunto, se fa il leghista». Il generale si presenta: «Lo straniero è quello che stupra e ruba». Attesa per Salvini – Il video
«Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è lesa maestà per la maggioranza ma è una richiesta legittima per dare continuità alla nostra amministrazione. Se il candidato non sarà della Lega, sarà un problema». È da Pontida, dove è in corso l’annuale raduno della Lega, che Luca Zaia torna a sfidare gli alleati di governo sulla scelta del prossimo candidato alle regionali in Veneto, dove lui non potrà ricandidarsi. Ma la competizione non è solo con Forza Italia e Fratelli d’Italia. Anche all’interno del Carroccio c’è un braccio di ferro tra chi, come i governatori del Nord, spingono per un ritorno alle origini del partito e chi, come Roberto Vannacci, preme per un ulteriore spostamento verso destra. «Vannacci può essere un valore se fa il leghista», dice Zaia parlando con i giornalisti presenti a Pontida. E a chi gli chiede se l’ex generale rappresenta ciò che sarà la Lega nei prossimi anni, il governatore veneto risponde secco: «Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi e coinvolgono il popolo della Lega».
Vannacci: «Lo straniero è quello che ruba e stupra»
Tra i vari stand di Pontida c’è anche quello dell’associazione ‘Il Mondo al contrario’, che fa capo al vicesegretario leghista e dove vengono venduti i libri del generale, con un cartellone che riassume le parole d’ordine: «Patria», «identità», «famiglia», «tradizioni» e «difesa dei confini». Nel suo intervento dal palco, Vannacci ha rispolverato la sua retorica anti-migranti: «Lo straniero non è quello per cui vorrebbero farci spendere 800 miliardi in armi. Lo straniero ci ha già invaso, è quello dei porti aperti e che purtroppo molto frequentemente stupra, ruba e rapina e che vuole imporre la sua cultura alla nostra millenaria». Alle 13 è previsto anche l’intervento del leader leghista Matteo Salvini.
Foto copertina: ANSA/Michele Meraviglia | Roberto Vannacci e Silvia Sardone sul palco del raduno della Lega a Pontida