Matteo Salvini cancella tutti gli impegni di oggi, controlli medici per il leader della Lega

20 Settembre 2025 - 11:06 Giovanni Ruggiero
salvini elezioni europee 2024
salvini elezioni europee 2024
Il leader della Lega deve fermarsi alla vigilia della tradizionale festa di Pontida. Ma fonti del Carroccio assicurano che domani sarà sul palco

Matteo Salvini ha annullato tutti gli impegni previsti per oggi 20 settembre. Il vicepremier si sta sottoponendo a una serie di controlli medici. Il leader della Lega avrebbe sofferto di coliche renali.

«Nulla di preoccupante» fanno sapere fonti della Lega. Salvini è atteso domani a Pontida, per la tradizionale festa del Carroccio. La sua presenza, spiegano le stesse fonti, «è ovviamente confermata».

