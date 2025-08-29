Papa Leone XIV riceve Matteo Salvini in udienza: l’incontro nella biblioteca privata e le polemiche con Bergoglio

Accompagnato dalla figlia Matteo Salvini ha finalmente potuto realizzare un desiderio di cui non aveva mai fatto mistero

Matteo Salvini realizza dopo anni il suo desiderio di incontrare il Pontefice. Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto nella sua biblioteca privata del palazzo Apostolico il ministro dei Trapsorti e delle Infrastrutture accompaganto dalla figlia Mirta. A darne notizia è la sala vaticana, diffondendo le immagini di quello che per Salvini deve essere stato un vero e proprio traguardo. Il leader della Lega non aveva fatto mistero negli utlimi anni di desiderare un incontro con il Santo Padre, all’epoca Francesco, anche se fu lo stesso Bergoglio a spiegare che era stato Salvini a «non aver mai chiesto un’udienza».

Il rapporto con Papa Francesco

I rapporti tra il Papa argentino e Matteo Salvini non sono mai stati dei migliori. Certamente non hanno aiutato alcune foto circolate in rete nel 2016, dove il leader della Lega esibiva fieramente una maglietta con su scritto: «Il mio Papa è Benedetto». Il terreno di scontro era, in quell’occasione, la divergenza di opinione sulle politiche migratorie. Per questi motivi, secondo quanto riferito dal Messagero, il pontefice ha sempre fatto intendere di non gradire incontri ravvicinanti con l’allorea ministro dell’interno. Ci fu anche un botta e risposta a distanza quando su un volo di ritorno dalla Romania, Bergoglio, a chi gli chiedeva se avesse rifiutato di incontrare il vicepremier italiano, spiegò: «Non ha chiesto un’udienza». Salvini poi confermò: «E’ vero. Leggevo cose surreali: il Papa si rifiuta di incontrarmi ma io non l’ho mai chiesto. Sarei onorato e felice se mi concedesse cinque minuti del suo tempo, ho sempre da imparare da lui’».