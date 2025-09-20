Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAAzioneCarlo CalendaLegaPontidaVideo

Pontida, l’urlo dei giovani della Lega contro l’ospitata a Carlo Calenda: «Forza Italia scelga, o con noi o contro» – Il video

20 Settembre 2025 - 18:26 Stefania Carboni
embed
leghisti carlo calenda forza italia
leghisti carlo calenda forza italia
I coetanei forzisti colpevoli di aver ospitato il segretario di Azione, a San Benedetto del Tronto. Lo slogan: «Calenda, Calenda vaffanc…»

I giovani della Lega, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. «Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda», ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono riferendosi alla presenza del segretario di Azione alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. «Devono decidere se stare con noi o contro di noi». A quel punto i giovani leghisti hanno cantato: «Calenda, Calenda vaffanc…».

«I buoi padani mi insultano? Allora so di essere nel giusto»

«Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida “Calenda vaffanculo” sai di essere nel giusto». Questa la replica su X del leader di Azione agli insulti arrivati da Pontida. Lo scorso anno avevano fatto rumore gli insulti riservati all’alleato (e attuale ministro degli Esteri) Antonio Tajani.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi elezioni regionali Calabria, Occhiuto in vantaggio largo su Tridico

2.

«Ha contribuito a rafforzare i rapporti Italia-Usa», Meloni conferisce la cittadinanza alla giornalista di Fox: chi è Maria Bartiromo

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

5.

Olimpiadi 2026, il Cio visita il villaggio olimpico di Milano ma non c’è nessuno del governo. Lettera dei vertici con «disappunto». Abodi replica

leggi anche
Tajani Festival Open
POLITICA

Tajani al Festival di Open: «Tassare le banche? Misura sovietica, la pagheremmo in Borsa». E su Israele apre a (tutte) le sanzioni Ue – I video

Di Sofia Spagnoli
giorgetti festival di open
POLITICA

Festival di Open, Giorgetti scherza sulla sua portavoce Iva Garibaldi: «Nome sfortunato, cognome impegnativo» – Il video

Di Ugo Milano
giorgetti festival di open
POLITICA

Festival di Open, il ministro Giorgetti sulla prossima manovra: «Ci sarà un “pizzicotto” alle banche» – Il video

Di Bruno Gaetani