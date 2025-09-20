Pontida, l’urlo dei giovani della Lega contro l’ospitata a Carlo Calenda: «Forza Italia scelga, o con noi o contro» – Il video

I coetanei forzisti colpevoli di aver ospitato il segretario di Azione, a San Benedetto del Tronto. Lo slogan: «Calenda, Calenda vaffanc…»

I giovani della Lega, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. «Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda», ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono riferendosi alla presenza del segretario di Azione alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. «Devono decidere se stare con noi o contro di noi». A quel punto i giovani leghisti hanno cantato: «Calenda, Calenda vaffanc…».

Non so se davvero @CarloCalenda aveva questa voglia di collaborare col centrodestra, oggi o domani, comunque a Pontida i giovani della Lega lo omaggiano con ripetuti “Calenda-Calenda vaffanculo”. Sempre nel nome della politica che rispetta l’altro pic.twitter.com/4pGWKsqkXd — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) September 20, 2025

«I buoi padani mi insultano? Allora so di essere nel giusto»

«Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida “Calenda vaffanculo” sai di essere nel giusto». Questa la replica su X del leader di Azione agli insulti arrivati da Pontida. Lo scorso anno avevano fatto rumore gli insulti riservati all’alleato (e attuale ministro degli Esteri) Antonio Tajani.