Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAEmilia-RomagnaFestival di OpenGiancarlo GiorgettiGoverno MeloniParmaVideo

Festival di Open, Giorgetti scherza sulla sua portavoce Iva Garibaldi: «Nome sfortunato, cognome impegnativo» – Il video

20 Settembre 2025 - 14:34 Ugo Milano
embed
Al termine dell'intervista, nasce un siparietto sul nome della portavoce del ministro. E dal pubblico partono risate e applausi

Si è conclusa con una risata l’intervista a Giancarlo Giorgetti, tra i protagonisti della seconda giornata del Festival di Open. Il ministro dell’Economia si è collegato da Copenhagen, dove si trovava per l’Ecofin insieme agli altri ministri dell’Economia Ue. Ad ascoltarlo il pubblico riunito sotto il sole di piazza Garibaldi, a Parma. Un luogo che si è prestato a un facile gioco di parole con un’altra persona che di cognome fa Garibaldi: non il protagonista del Risorgimento italiano, ma Iva, portavoce del titolare del Mef.

«So che deve scappare perché abbiamo sforato il tempo che ci ha dato la sua portavoce. Qui siamo in piazza Garibaldi e non possiamo non essere solidali con la sua principale collaboratrice, omonima dell’eroe dei due mondi», scherza dal palco il direttore di Open Franco Bechis. Giorgetti tiene il gioco: «Ha un nome sfortunato e un cognome impegnativo». A spiegare la battuta di Giorgetti è Enrico Mentana, anche lui presente sul palco per l’intervista: «La sua portavoce si chiama Iva e per un ministro del Tesoro avere una collaboratrice che si chiama Iva…». A quel punto, il gioco di parole diventa evidente a tutti e il pubblico di piazza Garibaldi – quella sì, intitolata all’«eroe dei due mondi» – scoppia in una risata e in un applauso.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi elezioni regionali Calabria, Occhiuto in vantaggio largo su Tridico

2.

«Ha contribuito a rafforzare i rapporti Italia-Usa», Meloni conferisce la cittadinanza alla giornalista di Fox: chi è Maria Bartiromo

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

5.

Olimpiadi 2026, il Cio visita il villaggio olimpico di Milano ma non c’è nessuno del governo. Lettera dei vertici con «disappunto». Abodi replica

leggi anche
giorgetti festival di open
POLITICA

Festival di Open, il ministro Giorgetti sulla prossima manovra: «Ci sarà un “pizzicotto” alle banche» – Il video

Di Bruno Gaetani
copertina festival Open sito
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Open, il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorgetti, da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini, ecco tutti gli ospiti

Di Ygnazia Cigna
elly schlein enrico mentana
POLITICA

Festival di Open, Elly Schlein: «L’unità nel campo largo non ce la chiede il medico, ma il popolo». E su Gaza: «L’Italia non sia complice di quei crimini»

Di Sofia Spagnoli
gino cecchettin festival di open parma
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin al Festival di Open: «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» – Il video

Di Alba Romano