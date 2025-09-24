Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ESTERIAeroportiArrestiInchiesteInghilterraRegno UnitoSicurezza informatica

Cyberattacchi agli aeroporti europei, arrestato un uomo in Inghilterra: «Passo positivo, ma le indagini sono ancora all’inizio»

24 Settembre 2025 - 13:47 Alba Romano
embed
cyberattacchi-aeroporti-europei
cyberattacchi-aeroporti-europei
La National Crime Agency ha individuato e arrestato un uomo di 40 anni. Intanto proseguono gli sforzi per ripristinare i software per il check-in

Una persona è stata arrestata dalla polizia britannica nell’ambito delle indagini sui cyberattacchi che sabato 20 settembre hanno colpito diversi aeroporti europei, fra cui quello londinese di Heathrow. La National Crime Agency (Nca) ha dichiarato che si tratta di un uomo di 40 anni, arrestato nel West Sussex. «Sebbene questo arresto rappresenti un passo positivo, le indagini su questo incidente sono ancora nelle fasi iniziali e sono ancora in corso», ha spiegato Paul Foster, capo dell’unità nazionale per la criminalità informatica della Nca, l’agenzia investigativa che coordina le indagini su reati di una certa gravità e complessità internazionale.

Ancora problemi al software per il check-in

Lo scorso 20 settembre, un malfunzionamento dei software per il check-in e per la gestione dei bagagli ha mandato in tilt alcuni aeroporti europei, costringendo alla cancellazione o al rinvio di centinaia di voli. Negli scali interessati – per esempio quelli di Bruxelles, Berlino e Londra – le compagnie aeree hanno dovuto imbarcare i passeggeri utilizzando carta e penna. L’azienda americana Collins Aerospace sta incontrando difficoltà nel ripristinare la funzionale sul suo software per il check-in. Sembra che l’azienda stia ricostruendo nuovamente il sistema dopo aver tentato di riavviarlo lunedì.

La pista del ransomware

La pista su cui si indaga – secondo quanto reso noto finora dagli organi investigativi dei vari Paesi coinvolti (inclusi Belgio, Francia, Germania e Regno Unito) – è quella di un sospetto ransomware, ossia di un attacco informatico di probabile criminalità comune compiuto a scopo di estorsione da parte di hacker in cerca di un riscatto in denaro. Le autorità inglesi mantengono il riserbo sulle indagini e non hanno diffuso le generalità del 40enne arrestato oggi nel West Sussex.

Foto copertina: EPA/Olivier Matthys | Passeggeri in attesa di informazioni sul proprio volo all’aeroporto di Bruxelles, dopo un cyberattacco, 22 settembre 2025

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il Parlamento Ue conferma l’immunità per Ilaria Salis: «Non scappo dalla giustizia. Mi proteggo dalla persecuzione politica di Orbán»

2.

Perché Giorgia Meloni non vuole riconoscere lo Stato di Palestina: «C’è rimasto ben poco»

3.

I droni negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, la premier danese «Non escludo coinvolgimento della Russia». Dal Cremlino: «Accuse infondate»

4.

Trump all’Onu: «I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli. Gli Stati Uniti continueranno a fornire armi agli alleati»

5.

Donald Trump firma il decreto: «Ora Antifa è un’organizzazione terroristica»

leggi anche
aeroporto cyber attacco
ESTERI

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

Di Valentina Romagnoli
kubilius-intervista
ESTERI

Il commissario Ue Kubilius: «Il 40% dei voli in Europa è a rischio interferenze russe. Sì, gli ospedali si devono preparare alla guerra» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla
incidente sfiorato Nizza
ESTERI

Nizza, disastro aereo evitato per appena tre metri: Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare

Di Ugo Milano
droni aeroporto copenaghen oslo avvistamento
ESTERI

I droni negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, la premier danese «Non escludo coinvolgimento della Russia». Dal Cremlino: «Accuse infondate»

Di Alessandro D’Amato