La Turchia butta in carcere un comico e un rapper per una presunta battuta sull’Islam

Lo youTuber Bogac Soydemir e il suo ospite Enes Akgunduz e la frase sull'hadith «il vino è la madre di tutti i mali».

Un comico e un rapper sono finiti in carcere in Turchia per una battuta sull’Islam. Un tribunale di Istanbul ha ordinato l’arresto dello YouTuber Bogac Soydemir, conduttore del programma Soguk Savas, e del suo ospite Enes Akgunduz, perché avrebbero fatto durante una trasmissione una battuta sull’hadith «il vino è la madre di tutti i mali».

L’accusa

Secondo l’accusa lo scherzo sull’insegnamento del profeta Maometto potrebbe incitare all’odio religioso. I due si sono scusati dopo la trasmissione. In tribunale hanno negato ogni illecito. Soydemir ha detto di non avere alcuna intenzione di suscitare odio. Aggiungendo di aver rimosso il video una volta informato del problema. E di essersi scusato sui suoi account social. Soydemir ha sostenuto che l’osservazione era il commento di uno spettatore letto in diretta, che ha scambiato per un gioco di parole.

La difesa

Akgunduz ha anche respinto qualsiasi ipotesi di offesa deliberata e ha affermato che la loro conversazione è stata male interpretata. Ma ha anche detto che avrebbe dovuto riflettere di più prima di aprire la bocca. Nelle scorse settimane quattro vignettisti del settimanale satirico Leman sono finiti in carcere per una vignetta che raffigurava i profeti Maometto e Mosè, che il presidente Tayyip Erdogan ha descritto come una «vile provocazione».