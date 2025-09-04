Arrestati altri 5 turchi nel Viterbese, l’allarme attentato alla festa di santa Rosa: la banda tradita da un documento, i sospetti sulle armi

Salgono a sette le persone fermate dalla polizia per il sospetto attentato durante la sfilata della Macchina della patrona viterbese. Le ipotesi sul traffico di armi dietro il ritrovamento nel B&B vicino alla chiesa della Santa

Sono stati arrestati altri cinque originari della Turchia, sospettati di essere coinvolti nel piano di attentato durante la festa di Santa Rosa a Viterbo. I poliziotti della squadra mobile e della Digos viterbese hanno individuato i cinque in un B&B nella vicina Montefiascone. A tradirli sarebbe stato il documento usato per registrarsi nella struttura. Si tratterebbe dello stesso usato dai due turchi già arrestati ieri, 3 settembre, prima dell’uscita della tradizionale Macchina. La polizia ha perquisito l’alloggio, ma non si conosce il risultato del controllo.

Il piano del possibile attentato

I primi due turchi arrestati avevano preso una stanza in B&B proprio in via Santa Rosa, dove sarebbe finita la sfilata della Macchina della patrona viterbese. All’interno della struttura, la polizia ha trovato armi semiautomatiche pronte all’uso. Tra questa una mitragliatrice e almeno un paio di pistole. Il sospetto degli inquirenti è che la banda avrebbe pianificato di aprire il fuoco contro la folla durante la processione, sempre seguita da migliaia di persone assiepate ai bordi delle strade. All’evento erano presenti diverse autorità, come di consueto c’era anche una rappresentanza del governo con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Cultura, Alessandro Giuli. Per motivi di sicurezza, quindi, quest’anno la Macchina ha sfilato sulle spalle dei portantini tra le strade del centro di Viterbo illuminate.

Gli interrogatori e le accuse

I due turchi sono stati interrogati dopo l’arresto, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si trovano ora nel carcere di Viterbo. Sono accusati di traffico di armi. La pista di un possibile attentato è al vaglio ma allo stato attuale non ha riscontri diretti. Inizialmente gli inquirenti erano sulle tracce di un terzo componente del commando. Ma gli arresti di Montefiascone indicano che l’organizzazione sarebbe stata ben più ampia.