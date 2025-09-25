Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Lei beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale, l’amico confessa: «Era solo uno scherzo»

25 Settembre 2025 - 19:22 Davide Aldrigo
avola ospedale pronto soccorso
È successo ad Avola, nel Siracusano. La ragazza avrebbe sentito un odore anomalo mentre beveva dalla borraccia

La giovane, una studentessa di Avola (Siracusa), era già finita in ospedale, quando un compagno di scuola ha confessato di essere l’autore dello “scherzo”. Il ragazzo avrebbe messo un po’ di candeggina nella borraccia della compagna, che poco dopo averla bevuta pensando che fosse acqua, ha accusato un malore. Immediato il trasferimento all’ospedale “Di Maria” di Avola: ora si trova ricoverata, ma non è in pericolo di vita. Sullo scherzo, che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze, indagano i carabinieri della compagnia di Noto.

La dinamica del ricovero

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe successo al ritorno in classe dopo l’ora di educazione fisica, quando la studentessa avrebbe notato un odore anomalo mentre beveva. Avvisati subito i docenti e la dirigente scolastica, la ragazza sarebbe poi stata accompagnata dai familiari in ospedale, dove i medici hanno disposto una lavanda gastrica a titolo precauzionale. Durante le verifiche dei carabinieri sarebbe stata rinvenuta una bottiglia di candeggina, che sembra sia stata introdotta dall’esterno, e nel corso degli interrogatori successivi un compagno avrebbe confessato di essere lui l’autore dello scherzo. Proseguono comunque le investigazioni per ricostruire l’accaduto.

Foto copertina: Google Maps Street View

