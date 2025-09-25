Paura a Roma, finti parenti si presentano in una scuola d’infanzia a Montesacro per prelevare un bimbo. Vengono respinti e si allontanano

La loro identità ha fatto insospettire la coordinatrice del plesso che ha verificato le deleghe al ritiro del minore dove la coppia non figurava. «Nessuno li ha mai visti, dopo si sono allontanati». Scattata la denuncia

Si sono fermati davanti al cancello di una scuola dell’infanzia comunale a Montesacro, quartiere di Roma, questo mercoledì 24 settembre, chiedendo di ritirare un bambino. La coppia ha fornito il nome del bimbo e ne ha chiesto l’uscita prima dell’orario di chiusura. Ma la coordinatrice pedagogica del plesso, insospettita dalla loro identità, ha chiesto la documentazione prevista per il ritiro del minore. I due non figuravano tra le persone autorizzate al ritiro del piccolo. E sarebbero verso il minore dei perfetti sconosciuti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’uomo e la donna, sprovvisti delle autorizzazioni necessarie, si sono poi allontanati.

Le autorizzazioni necessarie per il ritiro del piccolo (che i due non avevano)

In questi primi giorni di scuola, tra l’altro, sono in corso gli inserimenti dei più piccoli. Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati al ritiro del bambino da scuola possono delegare una persona, compilando i modelli predisposti dalla scuola e allegando ai suddetti una fotocopia del documento di identità con numero di serie e volto ben visibili. Solo in questi casi è autorizzato il ritiro. Una delega che la coppia, che si è palesata nella scuola a Montesacro, non aveva.

L’allarme a Montesacro

L’episodio ha scatenato preoccupazione tra i genitori del plesso. Secondo quanto riporta il Messaggero la scuola ha rafforzato i controlli all’entrata e all’uscita e il caso è stato immediatamente segnalato dal corpo docente alle forze dell’ordine. Sulla vicenda è intervenuta anche la Vice Presidente e Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Municipio III, Paola Ilari che alla testata ha assicurato che «nelle nostre scuole ci sono procedure chiare e rigide: i bambini e le bambine devono essere consegnati soltanto alle persone comunicate dai genitori all’inizio dell’anno, di cui si devono controllo le generalità e la coordinatrice della scuola le ha prontamente osservate. È stata inoltre fatta una segnalazione alla polizia per denunciare l’accaduto».



(foto di BBC Creative su Unsplash)



