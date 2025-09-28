Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Bimbo di 5 anni cade dal balcone di casa a Torino: è grave

28 Settembre 2025 - 19:17 Alba Romano
torino medico
Il dramma nel pomeriggio alla periferia nord della città. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservato

Versa in gravi condizioni il bimbo di 5 anni caduto nel pomeriggio di domenica dal balcone di casa a Torino. Lo stabile si trova in corso Taranto, periferia nord della città. Il piccolo, secondo quanto sin qui ricostruito, stava giocando sul balcone di casa, al piano rialzato, quando è caduto di sotto. Soccorso dal 118 e portato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita, è stato ricoverato in rianimazione e si trova ora in prognosi riservato: ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato.

