Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀBresciaChiara PoggiCorruzioneDelitto di GarlascoInchiesteLombardiaOmicidiPavia

Garlasco, l’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal Cda del Casinò di Campione dopo le accuse di corruzione

29 Settembre 2025 - 20:36 Ugo Milano
embed
mario venditti
mario venditti
La difesa ha annunciato il ricorso al Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro, mentre la Casa da Gioco sottolinea la propria totale estraneità ai fatti

L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti ha annunciato le dimissioni da presidente e membro del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d’Italia. La decisione arriva in seguito alle accuse di corruzione in atti giudiziari mosse nell’ambito del caso Garlasco. Venditti è infatti indagato per presunti pagamenti ricevuti per scagionare Andrea Sempio, già coinvolto nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi. La Casa da Gioco ha comunicato di essere stata «informalmente informata» delle intenzioni del magistrato, oggi in pensione, sottolineando «la totale estraneità della struttura dalle accuse» e ricordando come il mandato di Venditti sia stato svolto «con grande professionalità e competenza».

Tra i 20 e 30mila euro per favorire Sempio

Secondo l’inchiesta della Procura di Brescia, Venditti avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30 mila euro per favorire Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la cui posizione era stata già archiviata due volte negli anni precedenti. L’ex procuratore ha sempre negato le accuse, affermando di non aver mai ricevuto denaro in tutta la sua carriera. La somma contestata, secondo i legali della famiglia Sempio, sarebbe invece relativa ai pagamenti agli avvocati.

Ricorso al Riesame

L’avvocato Domenico Aiello, difensore di Venditti, ha annunciato l’intenzione di impugnare il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì 26 settembre. Il legale ritiene che non vi siano elementi concreti a sostegno delle accuse. Gli accertamenti bancari effettuati nei mesi scorsi, ha precisato Aiello, «hanno dato esito negativo, altrimenti sarebbero stati riportati nel decreto di perquisizione».

Il passo indietro del Casinò di Campione

Le dimissioni di Venditti segnano un cambiamento importante nella governance della Casa da Gioco, che fino a oggi aveva visto il suo presidente svolgere il ruolo con riconosciuta competenza. La decisione è stata presa nell’ottica di tutelare l’istituzione e consentire al contempo all’ex procuratore di affrontare le indagini senza conflitti di interesse.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, i soldi nel mattone e la carriera da manager di Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia indagato per un appunto su di lui dei coniugi Sempio

2.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina, la borsa da 2.800 euro e l’annuncio: «Mi sposo con Sabrina Colle»

3.

Don Patriciello minacciato durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile: «Così finite in carcere o nel camposanto»

4.

Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social

5.

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l’ipotesi dei complici

leggi anche
garlasco andrea sempio chiara poggi luciano garofano
ATTUALITÀ

Garlasco e la consulenza di Garofano: chi ha dato ai Sempio il documento che accusava Andrea?

Di Alessandro D’Amato
Andrea Sempio e i genitori
ATTUALITÀ

Garlasco, la famiglia Sempio si ricompatta dopo le perquisizioni: il ritrovo familiare dalle zie di Andrea e il mistero dei 43mila euro

Di Cecilia Dardana
procuratore-venditti-delitto-garlasco
ATTUALITÀ

Caso Garlasco, i soldi nel mattone e la carriera da manager di Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia indagato per un appunto su di lui dei coniugi Sempio

Di Fosca Bincher