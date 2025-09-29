Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Regionali Marche, Tajani: "Premiato il buon Governo del centrodestra, bene risultato Forza Italia" – Il video

29 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2025 "Mi pare che i marchigiani abbiano premiato il buon Governo del centrodestra del presidente Acquaroli. Smentiti i profeti di sventura. Sono anche lieto del risultato di Forza Italia che ha preso più voti rispetto alle europee e ha superato il Movimento 5 Stelle. Stiamo lavorando bene. C'è una crescita generale in tutte le Regioni" così il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

