Strappano a morsi i loro passaporti sul Bergamo-Londra, uno si chiude in bagno e non risponde più: il volo Ryanair dirottato a Parigi
Un episodio bizzarro, ma per i passeggeri a bordo terrificante, è avvenuto su un volo Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Londra Stansted. Secondo la prima ricostruzione, pochi minuti dopo il decollo, circa 15-20, l’aereo sarebbe stato dirottato a Parigi per un atterraggio di emergenza dopo che due passeggeri avrebbero iniziato a distruggere i propri passaporti e a mangiarli. Appena disattivato il segnale delle cinture i due uomini avrebbero iniziato ad attirare l’attenzione dell’equipaggio con movimenti sospetti fino a quando, quello seduto nelle prime file, non avrebbe iniziato a distruggere il documento di viaggio. Secondo quanto riferito dal Daily Star, il tutto sarebbe avvenuto nel fine settimana tra il 19 e il 21 settembre.
Il racconto del passeggero: «È scoppiato il panico»
In un posto poco distante, un secondo uomo avrebbe iniziato ad addentare il suo di documento prima di chiudersi nel bagno dell’aereo. I passeggeri accortisi della situazione particolare hanno iniziato a temere per la loro sicurezza. Un passeggero sentito dal Daily Star ha riferito che la situazione è divenuta tesa in pochi istanti: «Sono stati i 15 minuti più spaventosi della mia vita. È successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore dell’aereo. Lo staff è stato avvisato ed è andato a vedere cosa stava succedendo: improvvisamente l’atmosfera è cambiata completamente: nessuno a bordo sapeva cosa stesse succedendo, queste persone si comportavano in modo strano. Quando si è capito che il problema erano due passeggeri che stavano mangiando il proprio passaporto, a bordo è scoppiato il panico».
Il dirottamento a Parigi
La situazione è ulteriormente degenerata quando gli assistenti di volo hanno bussato alla porta del bagno per capire cosa l’uomo stesse facendo e non hanno ricevuto risposta. L’equipaggio, non conoscendo le intenzioni dei due e considerata la potenziale minaccia alla sicurezza, ha deciso di dirottare l’aereo sullo scalo più vicino, Parigi, dove la polizia francese è salita a bordo e ha fatto scendere i passeggeri coinvolti. Dopo circa due ore di attesa, il volo è ripartito per Londra con due passeggeri in meno e senza sapere le ragioni che hanno spinto i due uomini allo strano gesto.