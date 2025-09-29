Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀAeroportiBergamoIncidenti aereiLondraParigiRyanair

Strappano a morsi i loro passaporti sul Bergamo-Londra, uno si chiude in bagno e non risponde più: il volo Ryanair dirottato a Parigi

29 Settembre 2025 - 12:11 Ugo Milano
embed
volo ryanair feriti tornado atterraggio emergenza
volo ryanair feriti tornado atterraggio emergenza
È scoppiato il panico all'interno della cabina quando due uomini distanti tra di loro avrebbero iniziato ad addentare il loro documento nel tentativo di distruggerlo. Così il capitano ha dovuto fare un atterraggio di emergenza

Un episodio bizzarro, ma per i passeggeri a bordo terrificante, è avvenuto su un volo Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Londra Stansted. Secondo la prima ricostruzione, pochi minuti dopo il decollo, circa 15-20, l’aereo sarebbe stato dirottato a Parigi per un atterraggio di emergenza dopo che due passeggeri avrebbero iniziato a distruggere i propri passaporti e a mangiarli. Appena disattivato il segnale delle cinture i due uomini avrebbero iniziato ad attirare l’attenzione dell’equipaggio con movimenti sospetti fino a quando, quello seduto nelle prime file, non avrebbe iniziato a distruggere il documento di viaggio. Secondo quanto riferito dal Daily Star, il tutto sarebbe avvenuto nel fine settimana tra il 19 e il 21 settembre.

Il racconto del passeggero: «È scoppiato il panico»

In un posto poco distante, un secondo uomo avrebbe iniziato ad addentare il suo di documento prima di chiudersi nel bagno dell’aereo. I passeggeri accortisi della situazione particolare hanno iniziato a temere per la loro sicurezza. Un passeggero sentito dal Daily Star ha riferito che la situazione è divenuta tesa in pochi istanti: «Sono stati i 15 minuti più spaventosi della mia vita. È successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore dell’aereo. Lo staff è stato avvisato ed è andato a vedere cosa stava succedendo: improvvisamente l’atmosfera è cambiata completamente: nessuno a bordo sapeva cosa stesse succedendo, queste persone si comportavano in modo strano. Quando si è capito che il problema erano due passeggeri che stavano mangiando il proprio passaporto, a bordo è scoppiato il panico».

Il dirottamento a Parigi

La situazione è ulteriormente degenerata quando gli assistenti di volo hanno bussato alla porta del bagno per capire cosa l’uomo stesse facendo e non hanno ricevuto risposta. L’equipaggio, non conoscendo le intenzioni dei due e considerata la potenziale minaccia alla sicurezza, ha deciso di dirottare l’aereo sullo scalo più vicino, Parigi, dove la polizia francese è salita a bordo e ha fatto scendere i passeggeri coinvolti. Dopo circa due ore di attesa, il volo è ripartito per Londra con due passeggeri in meno e senza sapere le ragioni che hanno spinto i due uomini allo strano gesto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, i soldi nel mattone e la carriera da manager di Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia indagato per un appunto su di lui dei coniugi Sempio

2.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina, la borsa da 2.800 euro e l’annuncio: «Mi sposo con Sabrina Colle»

3.

Don Patriciello minacciato durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile: «Così finite in carcere o nel camposanto»

4.

Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social

5.

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l’ipotesi dei complici