Carlo Conti, l’addio a Sanremo già prima di iniziare. La decisione sulla prossima edizione: «Sarà l’ultimo»

Il conduttore e direttore artistico esclude il tris di edizioni alla guida del Festival. La pressione sempre più forte sui numeri da confermare e la parte del lavoro, secondo lui, più complicata

Sarà toccata e fuga per Carlo Conti come direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per il futuro, Conti ha detto chiaro e tondo di non aver alcuna intenzione di restare per anni ancorato a quella poltrona. Anzi, non vede l’ora di cederla già al pochi mesi dalla sua seconda edizione di fila. Alla domande se farà un tris di annate, come altri prima di lui, Conti ha risposto: «No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso».

La pressione sugli ascolti e i brani da selezionare

Certo in passato Conti aveva già condotto il Festival ed è già stato direttore artistico prima dell’edizione 2025. Sa bene quindi che quell’impegno non va preso alla leggera. Di sicuro, quella del 2026 sarà la sua ultima edizione: «Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero», ha ammesso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Conti sa che ripetere i numeri degli anni precedenti, soprattutto quelli targati Amadeus, è impresa complicata.

Per non parlare poi della pressione che deve subire il direttore artistico dal mondo musicale mentre sceglie i brani da portare all’Ariston. «Ascolto le canzoni dei giovani e da qualche tempo stanno arrivando anche quelle dei Big. Quanti brani dei Big ho già ascoltato fino a oggi? Saranno più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane». Ora che il lavoro sta entrando a regime, i dubbi sul futuro sono svaniti.

Le date del prossimo Festival di Sanremo ormai sono fissate dal 24 al 28 febbraio. Dettaglio non scontato, visto che fino a poche settimane fa era ancora in corso la battaglia a colpi di carte bollate tra il Comune di Sanremo e la Rai. Il rischio di trovare un’altra improbabile sede per la kermesse è svanita. È stata anche trovata la quadra con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno prima del Festival. Ora non resta che lavorare.