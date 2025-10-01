Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOMusicaSuoni e Visioni

Colombre e Maria Antonietta, finalmente un disco assieme: «Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo» – L’intervista

01 Ottobre 2025 - 14:51 Gabriele Fazio
embed
I due cantautori si sono conosciuti 15 anni fa e si sono innamorati grazie a delle canzoni poi messe da parte e oggi ritrovate in un hard disk e diventate il loro primo joint album

Quindici anni fa l’incontro, la scintilla, scoccata provando a comporre qualcosa assieme, da colleghi, entrambi protagonisti della scena cantautorale indipendente italiana. Colombre e Maria Antonietta, veri nomi Giovanni Imparato e Letizia Cesarini, tra un pezzo e l’altro così sono diventati una coppia nella vita, proseguendo le proprie carriere collaborando in più occasioni, ma tenendole sempre separate, nonostante il loro pubblico sognasse un joint album. Poi il ritrovamento di un hard disk, dentro quelle famose canzoni, preso come un segnale da non poter snobbare e il via ai lavori per quello che oggi è diventato Luna di miele. Un disco meraviglioso, già promosso dalla critica, delicato, colorato, intenso e divertente, un disco, soprattutto, che non cede al voyeurismo del gioco della coppia che si racconta, ma suona come una collaborazione perfetta tra due dei migliori cantautori della loro generazione.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi, l’accusa dell’ex sovrintendente: «È inadeguata per il curriculum». E la difesa di Colabianchi: «Giovane e di talento»

2.

J. K. Rowling attacca Emma Watson: «Ignorante, privilegiata». Le accuse della scrittrice dopo che l’attrice aveva ammesso di volerle ancora bene

3.

Evelina Sgarbi, il rimorso davanti alle foto del padre Vittorio. La sua verità su perché è ridotto così: «Dovevo muovermi prima»

4.

Su Marcella Bella «frasi squallide: chiedete scusa». Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando. Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video

5.

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio in sedia a rotelle e il ricordo di Eleonora Giorgi: «Non sono forte come lei, ma ora voglio volare»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Bene Olly, Giorgia e Rose Villain, favolosi i dischi di Tropico e I Ministri. Il ritorno di Morgan e il disastro di Al Bano e Mogol – Le nostre recensioni

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Tiziano Ferro si ritrova, ok la coppia Annalisa/Mengoni, male Clara, Bocelli Junior massacra un capolavoro – Le nostre recensioni

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Da Annalisa a Caparezza, da Blanco a Geolier, ecco tutti i dischi più attesi della prossima stagione

Di Gabriele Fazio