Colombre e Maria Antonietta, finalmente un disco assieme: «Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo» – L’intervista

Quindici anni fa l’incontro, la scintilla, scoccata provando a comporre qualcosa assieme, da colleghi, entrambi protagonisti della scena cantautorale indipendente italiana. Colombre e Maria Antonietta, veri nomi Giovanni Imparato e Letizia Cesarini, tra un pezzo e l’altro così sono diventati una coppia nella vita, proseguendo le proprie carriere collaborando in più occasioni, ma tenendole sempre separate, nonostante il loro pubblico sognasse un joint album. Poi il ritrovamento di un hard disk, dentro quelle famose canzoni, preso come un segnale da non poter snobbare e il via ai lavori per quello che oggi è diventato Luna di miele. Un disco meraviglioso, già promosso dalla critica, delicato, colorato, intenso e divertente, un disco, soprattutto, che non cede al voyeurismo del gioco della coppia che si racconta, ma suona come una collaborazione perfetta tra due dei migliori cantautori della loro generazione.