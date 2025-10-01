Global Sumud Flotilla, l’esercito di Israele sta arrivando: «Ci prepariamo all’abbordaggio»

Alle 4.33 l'avviso: tutti con i giubbotti di salvataggio. Le barche militari si sono ritirate. L'avvicinamento di barche a luci spente. Attivati tutti i protocolli di sicurezza. Il rischio incidente

L’esercito di Israele «sta arrivando». «Si stanno mettendo in posizione, non so quando potremo riaprire le comunicazioni». È la parlamentare europea Benedetta Scuderi ad annunciare alle 4.33 di notte che la Global Sumud Flotilla sta per essere fermata dall’Idf. «Siamo preparati, abbiamo messi i giubbotti di salvataggio. Sapevamo che doveva avvenire intorno a quest’ora almeno l’inizio dell’abbordaggio», aggiunge Scuderi. «Siamo a 150 miglia da Gaza quindi in acque internazionali, ma questo è il punto in cui altre flottiglie sono state prese. Le barche militari ormai si sono ritirate. Siamo in attesa», conclude. Alle 4.30 una serie di barche non identificate ha avvicinato quelle della Flotilla.

L’abbordaggio

«Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate a diverse imbarcazioni della Flottiglia, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un’intercettazione. Le imbarcazioni hanno ora lasciato la Flottiglia. Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci al traguardo delle 120 miglia nautiche, vicino all’area in cui le flottiglie precedenti sono state intercettate e/o attaccate», scrivono gli attivisti.

L’attacco alla Gsf

Alle 3.15 la fregata Alpino della Marina Militare italiana ha comunicato alle imbarcazioni che non proseguirà nella rotta. La decisione era stata ampiamente anticipata giù ieri pomeriggio. La fregata si è resa disponibile a recuperare eventuali membri degli equipaggi che avessero voluto essere trasferiti a bordo. Intanto la Gsf è entrata «nella zona ad alto rischio». «Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore», fanno sapere gli attivisti sul loro canale Telegram. Siamo nell’area «in cui le flottiglie precedenti sono state attaccate e/o intercettate. Rimanete vigili», aggiunge la spedizione.

Shayetet 13

Fonti militari di Tel Aviv temono scontri e un possibile incidente durante l’operazione che non si annuncia semplice visto il grande numero di barche coinvolte. All’azione partecipano anche gli incursori dell’unità speciale Shayetet 13, per la presa delle navi. Gli specialisti hanno istruzioni a non usare la ‘forza letale’, ma in una situazione così complicata le incognite sono tante. La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare.

Il presidio a Roma

Intanto a Roma il Global Movement to Gaza ha aperto una veglia in diretta dal presidio permanente di Usb nella Capitale, a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, su cui ora c’è il cartello “Piazza Gaza”. La Flotilla sta compiendo l’ultimo tratto del suo viaggio verso Gaza, meno di 200 miglia la separano dalle coste palestinesi e il rischio di un’intercettazione illegale e illegittima di Israele questa notte si fa sempre più concreto. Vegliamo con loro e per loro tenendo tutti insieme gli occhi puntati su questa lunga notte. In collaborazione con il Presidio a Roma in Piazza dei 500, con il supporto del movimento degli studenti palestinesi e la rete antisionista», sottolineano sui social.

Lo sciopero generale

Ieri Cgil e Usb hanno annunciato che in caso di fermo della Flotilla proclameranno lo sciopero generale in tutta Italia. Il Viminale intanto fa sapere che è massima l’attenzione nella Capitale a eventuali proteste spontanee che potrebbero nascere nel caso di un eventuale attacco alla Flotilla. Sotto la lente gli ambienti più caldi, a partire dai movimenti studenteschi, come anche i canali social dove i gruppi potrebbero chiamare a raccolta per nuove proteste.