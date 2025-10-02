Garlasco, Sempio sceglie Armando Palmegiani dopo l’addio di Garofano. Ma l’ex poliziotto diceva: «È di Andrea il Dna sotto le unghie di Chiara» – Il video

Appena nominato, l’ex agente della Scientifica di Roma ha difeso il nuovo indagato: «Non ci sono grandi elementi probatori a suo carico»

Dopo l’addio del generale Garofano dal pool di esperti a cui si era affidato Andrea Sempio, il nuovo consulente nella squadra del nuovo indagato per il giallo di Garlasco è l’ex poliziotto Armando Palmegiani. Un esperto che, negli ultimi mesi, più volte ha sostenuto con fermezza la presenza di tracce di Dna dello stesso Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Andando così, di fatto, ad avvalorare una delle pistole fumanti che la procura di Pavia ritiene di poter sfruttare per spingere verso un rinvio a giudizio.

Il primo video di Palmegiani: «Sulle unghie di Chiara l’Y di Sempio»

È il 20 giugno 2025, nel canale “Murders by neroCrime” su YouTube Palmegiani fa il punto delle indagini. Parla per quasi un’ora, ma intorno al minuto 28 approfondisce il tema delle tracce biologiche trovate sotto le unghie della vittima: «Noi abbiamo il Dna sotto l’impronta di Chiara che ha un profilo nel mignolo della mano sinistra e nel primo dito della mano destra, che è un Y di Sempio», dice l’ex poliziotto. «Ora, questa mia certezza ovviamente si vedrà, nel senso che il perito del Gip dovrà analizzare pure questo. Però io credo che quasi certamente si accerterà che quel Dna è l’Y di Sempio, non credo che ci sia alcun dubbio».

La sicurezza sul Dna: «È di Sempio, è veramente netto»

Passano mesi, e il 9 settembre lo stesso Palmegiani torna a parlare di quel Dna: «Il Dna sulle unghie è Dna, a mio avviso leggendo i ferogrammi, attribuibile all’Y di Sempio», ribadisce un’altra volta. «Non voglio parlare di trasferimento di Dna, vediamo le risultanze della procura. Ma a mio avviso quello è Dna di Sempio, perché è veramente netto». Passa un altro mese, anzi meno, e Armando Palmegiani si trova a essere selezionato dai legali di Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia, come sostituto di Luciano Garofano. E proprio chi era fermamente convinto della presenza di materiale biologico dell’indagato sul corpo della 26enne uccisa nella sua villetta, ora dovrà dimostrare l’esatto opposto.

Le prime parole da consulente: «Su Sempio nessun grande indizio»

Le sue prime dichiarazioni sono proprio andate in quella direzione: «Gli elementi a carico di Andrea Sempio mi hanno da sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi e per questo ho accettato questa sfida», ha detto l’ex poliziotto, che ha lavorato per circa trent’anni alla Scientifica di Roma. «Non mi sembra che ci siano grandi elementi probatori contro Sempio». Per l’avvocato Lovati, che ha difeso il nuovo consulente del suo assistito, «anche gli esperti possono ricredersi e cambiare idea». Salvo poi scegliere di chiudersi in silenzio stampa, almeno fino a settimana prossima.