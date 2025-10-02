Da Milano al Salento, le università italiane occupate per la Flotilla: «Blocchiamo tutto»

Gli studenti di molti atenei italiani si mobilitano in sostegno della Global Sumud Flotilla

Gli studenti dell’Università Statale di Milano hanno occupato l’ateneo questa mattina, annunciando la partecipazione allo sciopero generale previsto per domani. La decisione arriva dopo la notte di protesta che ha visto migliaia di persone sfilare per le vie della città ed occupare le stazioni. «Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’IDF e procedono verso Gaza» scrivono in un comunicato. «Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano». «Oggi, di fronte alla gravità di quanto successo e alla sempre più diffusa indignazione degli studenti abbiamo deciso di lanciare un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo» concludono.

Le mobilitazioni a Roma e Torino

Non solo Milano. La protesta si allarga a diverse università e scuole italiane, con occupazioni, picchetti e assemblee straordinarie a Roma, dove alla Sapienza, gli studenti di Cambiare rotta hanno bloccato la facoltà di Lettere, diffondendo video che mostrano le aule vuote «Lettere è bloccata. La facoltà è vuota. Stiamo bloccando tutto, pronti allo sciopero generale di domani» scrivono. Anche in molte scuole della capitale, come il liceo Morgagni, sono state convocate assemblee straordinarie. Per le 18 è previsto un corteo al Colosseo Stesse scene a Torino dove Palazzo Nuovo è stato occupato, e la didattica è stata bloccata, come annunciano ancora gli studenti di Cambiare rotta.

Bologna e Napoli

Anche a Bologna è stata una notte di proteste che si sono protratte fino al mattino. Gli studenti di Opposizione Studentesca d’Alternativa hanno annunciato la riunione alle 9:30 del mattino presso il rettorato dell’Unibo «Ora serve un passo in più. Il Governo Meloni ha lasciato la Flotilla in mano a Israele terrorista. Non possiamo girarci dall’altra parte e tornare a scuola come se nulla fosse:», scrivono sui social gli studenti che hanno organizzato presìdi e cortei in città. A Napoli la Rete Napoli per la Palestina ha rivendicato il blocco della stazione di ieri. E annuncia una nuova manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine: «Lo avevamo detto e lo faremo, blocchiamo tutto».

Proteste anche in Puglia

Stesse scene anche negli atenei baresi e del salento dove gli studenti hanno occupato le aule e annunciano proteste fino allo sciopero di domani, 3 ottobre: «In queste ore cruciali serve agire immediatamente e concretamente affinché vengano liberati gli ostaggi della Flotilla. Denunciamo con fermezza la responsabilità politica e diplomatica delle istituzioni italiane e internazionali. Le sanzioni a Israele, l’interruzione immediata dei rapporti diplomatici e commerciali non possono essere più oggetto di trattative e compromessi».