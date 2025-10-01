Dopo l’abbordaggio l’Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla: presidi notturni a Torino, Milano, Napoli, Genova

A Genova i portuali bloccano i varchi, a Bologna ritrovo a Piazza Maggiore. Tutti i presidi

A Napoli occupano i binari della stazione centrale, a Roma sfilano per le vie del centro fino a Palazzo Chigi. Ma ci sono anche Torino, Milano che si uniscono alla mobilitazione generale contro il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Cortei spontanei e presidi prendono piede in diverse città italiane.

Milano, in centinaia a Piazza Scala

Alcune centinaia di persone si sono radunate – per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza – in piazza Scala a Milano. Pro-Pal, militanti dei centri sociali fra cui il Vittoria e il Lambretta, studenti contro «le violazioni del diritto internazionale del governo israeliano che sta compiendo un genocidio a Gaza e impedisce l’arrivo di aiuti umanitari». La protesta, in parte spontanea in parte organizzata, è stata ed è pubblicizzata anche tramite canali social.

A Genova portuali bloccano i varchi

A Genova la protesta è partita dai portuali, con il blocco di alcuni varchi. In via Balbi alcuni studenti universitari hanno creato un corteo spontaneo. Al porto si continuano a radunare sempre più persone. A bordo dei vascelli bloccati davanti a Gaza c’è anche il ligure Josè Nivoi, portavoce del Calp, Collettivo autonomo lavoratori portuali.

Torino, occupato Palazzo Nuovo

Un gruppo di studenti ha occupato a Torino Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, per protestare contro il blocco navale ai danni della Flotilla. «Dopo gli scioperi, le manifestazioni e il presidio permanente – dice una portavoce degli studenti – questo è il momento di agire».

Bologna, ritrovo a Piazza Maggiore

Piazza Maggiore, a Bologna, si è riempita di persone per rispondere all’appello delle varie sigle che animano la protesta per Gaza. In piazza bandiere della Palestina e slogan di solidarietà alla missione umanitaria. Sulla piazza sono state montate anche delle tende con l’intenzione di prolungare l’occupazione. Dalla zona universitaria è da alcuni spazi sociali sono stati improvvisati dei cortei che convergeranno in piazza Maggiore.