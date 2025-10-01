Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀBolognaGenovaGlobal Sumud FlotillaMilanoNapoliRomaTorino

Dopo l’abbordaggio l’Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla: presidi notturni a Torino, Milano, Napoli, Genova

01 Ottobre 2025 - 22:48 Stefania Carboni
embed
flotilla milano proteste
flotilla milano proteste
A Genova i portuali bloccano i varchi, a Bologna ritrovo a Piazza Maggiore. Tutti i presidi

A Napoli occupano i binari della stazione centrale, a Roma sfilano per le vie del centro fino a Palazzo Chigi. Ma ci sono anche Torino, Milano che si uniscono alla mobilitazione generale contro il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Cortei spontanei e presidi prendono piede in diverse città italiane.

Milano, in centinaia a Piazza Scala

Alcune centinaia di persone si sono radunate – per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza – in piazza Scala a Milano. Pro-Pal, militanti dei centri sociali fra cui il Vittoria e il Lambretta, studenti contro «le violazioni del diritto internazionale del governo israeliano che sta compiendo un genocidio a Gaza e impedisce l’arrivo di aiuti umanitari». La protesta, in parte spontanea in parte organizzata, è stata ed è pubblicizzata anche tramite canali social.

A Genova portuali bloccano i varchi

A Genova la protesta è partita dai portuali, con il blocco di alcuni varchi. In via Balbi alcuni studenti universitari hanno creato un corteo spontaneo. Al porto si continuano a radunare sempre più persone.  A bordo dei vascelli bloccati davanti a Gaza c’è anche il ligure Josè Nivoi, portavoce del Calp, Collettivo autonomo lavoratori portuali.

Torino, occupato Palazzo Nuovo

Un gruppo di studenti ha occupato a Torino Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, per protestare contro il blocco navale ai danni della Flotilla. «Dopo gli scioperi, le manifestazioni e il presidio permanente – dice una portavoce degli studenti – questo è il momento di agire».

Bologna, ritrovo a Piazza Maggiore

Piazza Maggiore, a Bologna, si è riempita di persone per rispondere all’appello delle varie sigle che animano la protesta per Gaza. In piazza bandiere della Palestina e slogan di solidarietà alla missione umanitaria. Sulla piazza sono state montate anche delle tende con l’intenzione di prolungare l’occupazione. Dalla zona universitaria è da alcuni spazi sociali sono stati improvvisati dei cortei che convergeranno in piazza Maggiore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, la verità di Lovati: «Sempio e Stasi innocenti. La massoneria bianca ha ucciso Chiara Poggi»

2.

Garlasco, l’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal Cda del Casinò di Campione dopo le accuse di corruzione

3.

Andrea Sempio e le particolari telefonate con i carabinieri su Garlasco, i messaggi e le scuse: «Tra mezz’ora facciamo due chiacchiere» – Gli audio

4.

Femminicidio nel Beneventano, fermato Salvatore Ocone. Trovati i due figli che erano spariti con lui: il ragazzo è morto, mentre la sorella è grave

5.

«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl

leggi anche
abbordaggio flotilla telefoni acqua
ESTERI

«Mani in alto, cellulari in acqua!» Il momento dell’abbordaggio della nave Adara – Il video

Di Stefania Carboni
avviso marina israeliana
ESTERI

«State entrando in una zona di guerra». L’avviso della marina israeliana. La risposta dell’attivista della Flotilla: «Voi fate crimini di guerra» – Il video

Di Stefania Carboni
abbordaggio alma
ESTERI

Flotilla, è iniziato l’abbordaggio. Gli attivisti: «Andiamo avanti verso Gaza». Sciopero generale venerdì 3 ottobre: «Blocchiamo tutto» – La diretta

Di Ugo Milano