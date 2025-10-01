Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Napoli, pro Pal occupano i binari della stazione Centrale. Per domani sciopero Fs

01 Ottobre 2025 - 20:34 Stefania Carboni
A indirlo una sigla sindacale autonoma. Ripercussioni su Frecce, Intercity e regionali

Alcuni manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. «La circolazione a Napoli Centrale è sospesa», comunica Trenitalia. L’iniziativa è scattata dopo l’annuncio dell’inizio dell’abbordaggio. Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa.

Domani sciopero Fs «da sigla autonoma»

Proclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero generale nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane, dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 3 ottobre 2025. Lo comunica una nota del gruppo che annuncia che lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 3 ottobre. 

