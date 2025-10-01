La Flotilla in rotta su Gaza: «Collisione sfiorata con una nave di Israele». La Spagna: «Fermatevi, non vi proteggeremo» – La diretta

Gli attivisti entrati in zona ad «alto rischio» denunciano manovre di accerchiamento e disturbo. Così la Marina israeliana si prepara a fermare la missione

La Global Sumud Flotilla è entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti saranno fermate, così come il personale a bordo. Non è chiaro se ciò avverrà in modo pacifico o con l’uso della forza, cosa che l’esecutivo italiano tenta da settimane di scongiurare tramite contatti diplomatici con quello di Israele.