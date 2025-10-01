La Flotilla in rotta su Gaza: «Collisione sfiorata con una nave di Israele». La Spagna: «Fermatevi, non vi proteggeremo» – La diretta
La Global Sumud Flotilla è entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti saranno fermate, così come il personale a bordo. Non è chiaro se ciò avverrà in modo pacifico o con l’uso della forza, cosa che l’esecutivo italiano tenta da settimane di scongiurare tramite contatti diplomatici con quello di Israele.
Gli attivisti: «Navi israeliane in vista»
«Abbiamo incrociato pochi minuti fa due navi, quasi sicuramente israeliane: sembravano essere dei rimorchiatori. Poi si sono allontanate. La navigazione prosegue verso Gaza e al momento non vediamo blocchi all’orizzonte». Lo ha riferito uno degli attivisti italiani a bordo della Grande Blu, una delle prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza.
Israele prepara la missione: «Li avvertiremo, poi fermeremo la Flotilla»
Prima che le imbarcazioni della Flotilla raggiungano le acque territoriali di Israele, la Marina militare farà annunci con gli altoparlanti chiedendo agli attivisti di tornare indietro verso i Paesi da cui sono venuti. Se non si ritireranno, la Marina militare li fermerà e li trasferirà in Israele. Lo riferisce Channel 12. Successivamente, sarà consentito agli attivisti di essere espulsi volontariamente, e se si rifiuteranno saranno arrestati e processati da un tribunale apposito (non un tribunale ordinario) per ingresso illegale in Israele. Alcune delle navi degli attivisti saranno confiscate e altre saranno affondate.
La Flotilla: «Israele ha accerchiato un barca, collisione sfiorata»
Una barca della Flotilla è stata stamattina «aggressivamente circondata» da una nave da guerra israeliana: lo afferma la Global Sumud Flotilla in una nota, ripresa da Sky News. Secondo quanto riportato, il capitano di una delle imbarcazioni in testa è stato costretto a effettuare una brusca manovra per evitare una collisione frontale. Le comunicazioni di bordo sono state disattivate a distanza mentre la nave da guerra procedeva «pericolosamente vicina» per diversi minuti. Secondo la Flotilla, la nave ha poi molestato un’altra imbarcazione della flottiglia con manovre simili. «È stata un’azione intimidatoria, con componenti di un cyber-attacco», ha detto in conferenza stampa dal mare Thiago Avila, uno dei leader della missione.
La Spagna avverte la Flotilla: «Fermatevi, non vi proteggeremo»
Il governo spagnolo ha «fortemente raccomandato» ai membri della Global Sumud Flotilla di non entrare, nelle attuali circostanze, nella zona di esclusione stabilita da Israele nelle acque antistanti Gaza: «farlo porrebbe a rischio severo la loro stessa incolumità», ha fatto sapere fonti dell’esecutivo guidato da Pedro Sanchez. La nave militare ‘Furor’ inviata da Madrid «si trova già in un raggio operativo per realizzare operazioni di salvataggio, se fossero necessarie», segnalano le fonti. Ma si avverte che «la nave non potrà entrare nella zona di esclusione stabilita dall’esercito israeliano poiché metterebbe a rischio l’integrità fisica dell’equipaggio e quella della stessa Flotilla». Il governo spagnolo evidenzia che la missione della Global Sumur «è encomiabile e legittima ma che la vita dei suoi componenti deve venire anzitutto». Da parte sua, l’organizzazione della Flotilla in un comunicato ritiene che Madrid abbia rinunciato a prestarle «la protezione necessaria per arrivare» alle coste di Gaza con gli aiuti umanitari. «Per azione e omissione, il governo spagnolo diventa un complice di quanto potrà accadere», si denuncia, dopo la richiesta di non superare la zona di esclusione segnata da Israele in acque internazionali a 120 miglia nautiche (193Km) da Gaza.