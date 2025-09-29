Netanyahu si scusa col Qatar per l’attacco a Doha, Trump spinge per l’accordo su Gaza. Attesa per la conferenza stampa – Il video

I leader di Usa e Israele a colloquio alla Casa Bianca, arrivata anche una delegazione del Qatar per «finalizzare l'intesa»

È in corso alla Casa Bianca l’atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per discutere del piano di cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza predisposto dall’inviato Usa Steve Witkoff. «Sono molto fiducioso che raggiungeremo l’accordo su Gaza», ha detto Trump accogliendo per la quarta volta alla Casa Bianca il premier israeliano. Poi i due si sono chiusi in lunghi conciliaboli insieme ai più stretti collaboratori. Alle 19.15 è in programma la conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferisce Axios, gli Stati Uniti avrebbero modificato nelle ultime ore il testo del piano sul futuro di Gaza sulla base delle richieste di Netanyahu. Non esattamente col sorriso sulle labbra. «Tutti, e intendo proprio tutti, sono esasperati da Bibi», ha detto un funzionario dell’amministrazione Usa a conoscenza dei colloqui al giornalista Barak Ravid. Tutto lascia pensare però che si sia vicini a una svolta, se è vero che una delegazione di alto livello del Qatar è arrivata a Washington per «finalizzare l’accordo» sulla fine della guerra.

Le scuse di Netanyahu al Qatar

Perché fosse possibile la ripresa ufficiale del lavoro di mediazione del Qatar – fondamentale per assicurare che anche Hamas accetti l’intesa – nel corso dell’incontro alla Casa Bianca Trump ha «favorito» una telefonata di Netanyahu al primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nella quale il premier israeliano si è scusato per aver violato la sovranità del Paese del Golfo con l’attacco ai vertici di Hamas a Doha dello scorso 9 settembre, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza qatariota.

Foto di copertina: EPA/JIM LO SCALZO