L’esercito di Israele: «Evacuate Gaza City». La nuova offensiva in arrivo

Il ministro Katz: se Hamas non depone le armi la città sarà rasa al suolo

L’esercito israeliano ha ordinato ai residenti di evacuare Gaza City in vista di una nuova offensiva. L’Idf ha ordinato «l’evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree. Dalla Città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest». Il portavoce in lingua araba scrive su X che «l’esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione. Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell’area è estremamente pericoloso».

Radere al suolo Gaza

Il ministro della Difesa Israel Katz ha scritto su X che «se i terroristi di Hamas non depongono le armi e non liberano tutti gli ostaggi, saranno distrutti e Gaza sarà rasa al suolo». Il post di Katz è accompagnato da un video che mostra il crollo della torre al-Ruya nel quartiere Rimal di Gaza City. Ieri il ministro della Difesa aveva promesso che «un potente uragano avrebbe colpito i cieli di Gaza City. Trenta edifici terroristici a più piani sono stati attaccati e distrutti. Decine di altri obiettivi terroristici sono stati bombardati e demoliti, per ostacolare le infrastrutture per l’osservazione e il terrore, e aprire la strada alle forze di terra», ha aggiunto il ministro israeliano.

Il controllo della città

L’attacco alla città che ospita un milione di palestinesi è parte del piano di Benjamin Netanyahu per conquistare le roccaforti di Hamas. Netanyahu ha affermato che Israele non ha altra scelta che portare a termine l’opera e sconfiggere Hamas, dato che il gruppo militante palestinese si è rifiutato di deporre le armi. Hamas ha affermato che non si disarmerà a meno che non venga istituito uno stato palestinese indipendente. Il piano israeliano, che include la smilitarizzazione dell’intera Striscia di Gaza mentre Israele ne assume il controllo della sicurezza, potrebbe aggravare la difficile situazione umanitaria dei 2,2 milioni di abitanti, che rischiano seriamente la carestia. Gli sforzi di mediazione di Stati Uniti, Qatar ed Egitto non sono riusciti a colmare le lacune tra Israele e Hamas per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza.

L’attacco del 7 ottobre

Israele aveva già preso il controllo del 75% di Gaza dall’inizio della guerra con l’attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre 2023. In cui circa 1.200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio a Gaza, secondo i conteggi israeliani. Le autorità israeliane affermano che 20 dei restanti 48 ostaggi a Gaza sono vivi. Il successivo attacco militare di Israele ha ucciso oltre 62 mila palestinesi, afferma il Ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas. E ha causato lo sfollamento interno di quasi l’intera popolazione e ha lasciato gran parte del territorio in rovina.