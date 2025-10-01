Tutti gli scioperi per la Global Sumud Flotilla

Manifestazioni e cortei in molte città italiane per il blocco in arrivo. Astensione dal lavoro per Cgil e Usb

La convocazione di prefetti e questori. E il blocco di permessi e congedi per i poliziotti. Il Viminale si prepara agli scioperi per la Global Sumud Flotilla, che si trova ormai nelle acque di Gaza ed è già stata “visitata” dall’esercito israeliano. E così una circolare invita i questori ad una «valutazione particolarmente attenta e oculata della concessione di permessi, congedi e qualsiasi altra forma di assenza legittima al personale di polizia dall’1 al 6 ottobre».

Gli scioperi per Gaza e per la Sumud

Dopo la guerriglia urbana del 22 settembre a Milano la direttiva è la solita: consentire la libera espressione del pensiero, ma fermare derive violente della protesta. A Roma è in preparazione un corteo da Porta San Paolo a San Giovanni – ventimila le presenze annunciate ma si prevede che saranno di più – c’è quindi da organizzare al meglio il servizio d’ordine. Che sarà imponente, come ha annunciato il questore Roberto Massucci, con rinforzi da inviare nella Capitale e raccolta di informazioni nelle principali città per capire chi parte verso Roma.

Lo sciopero generale

Prima della manifestazione di sabato ci saranno però da gestire le proteste che seguiranno il prevedibile blocco della Flotilla da parte dell’Idf. La Cgil ha dato mandato di proclamare uno sciopero nazionale per tutte le categorie. Anche l’Usb si è aggregata, mentre i Sì Cobas sono in sciopero dal 2 al 3 ottobre. A preoccupare sono le iniziative estemporanee con blocchi di infrastrutture di trasporto. L’associazione dei Giovani palestinesi, tra gli organizzatori del corteo di Roma, ha invitato anche a scioperare venerdì 3. Tante le mobilitazioni poi nelle università, altro luogo caldo.

Università e scuole occupate

Nel pomeriggio di ieri petardi, fumogeni e vernice sono stati lanciati contro l’ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti pro-Pal alla Sapienza. Ed al grido di “blocchiamo tutto” gli studenti hanno occupato la facoltà di Scienze Politiche dell’ateneo romano. Occupati anche i licei Cavour e Socrate. A Napoli è stata occupata la Federico II. A Livorno, protesta del portuali contro l’attracco della nave israeliana Zim Virginia. Il prefetto della città toscana ha disposto nel pomeriggio che la nave lasci il porto per evitare problemi di ordine pubblico.

I presidi

Ci sono poi i presidi dei Sumudsupportersroma. A Piazza dei Cinquecento, vicino alla statua di Karol Wojtyla, è presente un presidio permanente per Gaza. Il programma delle proteste è stato esplicitato sul canale Telegram:

Giorno 0 (subito dopo l’intercettazione/attacco)

• Conferenza stampa in Parlamento convocata dal GMTG.

• Manifestazione alle 18:30 da Colosseo a Piramide.

• Tutte le realtà sono invitate a mettere in campo iniziative di mobilitazione e azioni di pressione nello spirito dei valori, delle pratiche e degli obiettivi della flottilla e del movimento a sostegno del popolo palestinese

• In conferenza stampa verrà annunciato lo sciopero generale e le modalità di adesione.

Giorno 1 (giorno successivo all’intercettazione/attacco)

• Tutte le energie dovranno concentrarsi sullo sciopero generale e generalizzato, con l’obiettivo di bloccare tutto.

• Convergenza su Piazza dei 500.

• Proseguire per l’intera giornata, con indicazione valida a livello nazionale.