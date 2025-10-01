Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Flotilla, i barattoli di plastica lanciati in mare e le polemiche contro Greta Thunberg – Il video

01 Ottobre 2025 - 15:18 Puente David
I commentatori non hanno perso l'occasione per accusare Greta Thunberg di ipocrisia

Un video diffuso sui social mostra un attivista della Global Sumud Flotilla lanciare in mare dei barattoli di plastica contenenti aiuti come latte in polvere per bambini, opportunamente sigillati per evitare l’ingresso di acqua, probabilmente nella speranza che possano raggiungere la costa in caso di blocco della missione. Le immagini hanno scatenato diverse critiche non solo contro l’attivista. Infatti, diversi utenti hanno puntato il dito contro Greta Thunberg, sottolineando la contraddizione tra la sua battaglia ecologista e un atto che viene percepito come inutile e inquinante.

Il video è stato pubblicato su TikTok dall’attivista Yassine Gaidi.

